روشهای مستقیم در تربیت دینی دانش آموزان کارایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید باقر پیشنمازی در آستانه هشتم اسفند ریال سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی در جمع مربیان پرورشی استان اصفهان با تاکید بر لزوم نیازسنجی مخاطب و همه جانبه نگری در تربیت دینی دانش آموزان اظهار داشت: صرفا دادن اطلاعات دینی به دانش آموز، تربیت دینی به همراه نخواهد داشت و باید سعی شود به سوی ارائه برنامه های پرورشی در قالب های بصری حرکت کنیم.

وی اذعان داشت: در فضای رقابتی شدیدی که دهها تریبون نسل جوان را هدف گرفته اند استفاده از روش های سنتی گذشته پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

پیشنمازی با تاکید بر لزوم استفاده از روشهای جذاب برای پرورش خلاقیت های قشر جوان و نوجوان تصریح کرد: تصدی گری مستقیم، غفلت از انرژی دانش آموزان ، فراموشی نقش تربیتی معلمان و فقدان نظام درختی برای درگیر کردن دانش آموزان در مسائل تربیتی از مهمترین آسیب های نظام تعلیم و تربیت است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش استرس زدایی در محیط آموزشی و خارج کردن فعالیت های این بخش از حالت الزام را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به بازیهای بومی و محلی از سال آینده در ساعت پرورشی در دستور کار قرار دارد و آموزش های لازم در قالب این بازی ها به دانش آموزان ارائه می شود.

پیشنمازی در پایان یادآور شد: چشم انداز جدید ما در مسائل تربیتی، گسترش افق دید و انطباق ارزش های آموزشی برگرفته از قرآن و عترت مطابق با نیازهای زمان است.

در هشتم اسفند ماه سال 1359 هجری شمسی "ستاد امور تربیتی" به همت شهیدان رجایی و باهنر در مدارس کشور تاسیس شد که بر همین اساس روز هشتم اسفند به عنوان روز "امور تربیتی و تربیت اسلامی" نامگذاری شده است.