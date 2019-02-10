به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۴۷ نفره تیم الکویت ظهر امروز با پرواز چارتر خود به اصفهان می رسد تا خود را برای دیدار سه شنبه با ذوب آهن در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

این تیم طبق برنامه ریزی قبلی امروز در اصفهان یک جلسه تمرینی را برگزار می کند و سپس به فولادشهر می رود تا آخرین تمرین خود را قبل از بازی با شاگردان علیرضا منصوریان در ورزشگاه محل برگزاری بازی برگزار کند.

مسئولان باشگاه ذوب آهن در تلاش هستند تا بهترین شرایط را برای حریف کویتی خود در نظر بگیرند تا نظر مثبت مسئولان afc را نیز جلب کنند.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الکویت می رود تا پیروز این دیدار مجوز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را دریافت خواهد کرد.