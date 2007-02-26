ماجرای پاسپورت بدل شهرام جزایری

به گزارش خبرنگار مهر، در محافل خبری شایع شده است که شهرام جزایری با پاسپورت بدل از فردگاه مهرآباد به خارج از کشور گریخته است.

تاکنون قوه قضائیه اخبار مربوط به خروج شهرام جزایری از کشور را رد می ‌کرده است.

در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه می تواند در خصوص صحت و سقم مربوط به خروج شهرام جزایری با پاسپورت بدل از کشور پاسخ دهد.

گفته می‌شود عکسی که در پاسپورت بدل شهرام جزایری بوده، فوق العاده شباهت ظاهری با وی داشته است. جزایری در زمانی هم که به کار تجارت مشغول بود، این کارها را می‌کرده است.

شهرام جزایری عرب فرزند محمد منصور به عنوان سهامدار عضو هیات مدیره شرکت‌های مختلف تجاری و مشاور فنی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بود که در آبان ماه سال 1380 به دلیل تاسیس شرکتهای صادرات و واردات ( بیش از 50 شرکت ) و گردش کاذب تسهیلات در این شرکت‌ها و همچنین پرداخت 380 میلیارد ریال رشوه و استفاده از اسناد جعلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.

از دیگر اتهامات وی تحصیل مال غیر قانونی، معافیت سربازی،‌ استفاده از سند مجعول، تصدی بیش از یک شغل، حیف و میل اموال دولتی و اخلال در نظام صادراتی کشور است.

وی به واسطه این اتهامات جمعا به 27 سال حبس محکوم شد اما پس از آن که رای این متهم از سوی شعبه 20 دیوان عالی کشور نقض شد، این پرونده در اردیبهشت ماه سال 85 با ابلاغ ویژه آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه به شعبه هم عرض دادگاه بدوی ( شعبه 1192 مجتمع قضایی امور اقتصادی ) ارسال شد.

شهرام جزایری که در یک قدمی صدور حکم پس از برگزاری آخرین جلسه محاکمه اش در دی ماه سال جاری قرار داشت، چنانچه اعلام شده چهارشنبه هفته گذشته با اغفال ماموران محافظ زندان متواری شد.