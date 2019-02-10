به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمالی صبح یکشنبه در پی توقیف ٣ فروند لنج باری حامل سوخت قاچاق در نزدیکی آبهای مرزی کیش که به سمت کشور امارات در حرکت بودند گفت: در این عملیات ضمن کشف هزاران لیتر سوخت قاچاق تعداد ١٨ نَفَر خدمه و افرادی که اقدام به حمل سوخت قاچاق کرده بودند توقیف و با هدایت و پهلوگیری لنج های مذکور در بندر صیادی میرمهنای کیش مراتب به مقامات قضائی گزارش و ارجاع داده شد.

جمالی افزود: از ابتدای سال جاری تعداد ١٦ دستگاه شنارو حامل سوخت قاچاق در حوالی آبهای مرزی کیش کشف و توقیف شده که از این تعداد ١١ شناوی صیادی ٢ فروند لندرگرافت و ٣ فروند لنج باری که از منطقه جنوب غربی کشور به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به حمل سوخت قاچاق کردند به همراه ٨٣ نَفَر متهم به حمل سوخت قاچاق کشف و ضبط و به مقامات قضائی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: کشف نزدیک به ١٩٠ هزار لیتر سوخت در سال جاری نشان می دهد که این میزان کشفیات نسبت به سال ٩٦ که ٢٣ هزار لیتر کشفیات بوده افزایش ٨ برابری داشته است و رقم فحاشی در میزان افزایش قاچاق سوخت را نشان میدهد .