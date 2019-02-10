۱۴ روستا و ۴ واحد صنعتی بروجرد گازرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه و در نهمین روز از دهه فجر با حضور استاندار لرستان در بروجرد، طرح گازرسانی به ۱۴ روستای این شهرستان افتتاح شد.

غلامرضا لطفعلیان مدیرعامل شرکت گاز لرستان در این مراسم گفت: در حال حاضر ۹۶.۶ درصد از روستاهای شهرستان بروجرد از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی افزود: هم اکنون در محور «دودانگه» بروجرد عملیات گاز رسانی شروع شده است که اگر تسریع می شد می توانستیم آن را نیز امروز افتتاح کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان تصریح کرد: همچنین محور آبسرده- بروجرد نیز قرار است گاز کشی شود، مجوزها گرفته شده و اگر پیمانکار تا پایان امسال مشخص شود عملیات گاز رسانی هم انجام خواهد شد.

لطفعلیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۷ روستای بروجرد و اشترینان از نعمت گاز برخوردارند و امروز به مناسبت دهه فجر گاز کشی روستای «گندل گیلان» به نمایندگی از ۱۴ روستای دیگر افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر ۱۴ روستا، ۴ واحد صنعتی نیز گاز رسانی شده که اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در این رابطه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: شرکت گاز لرستان در حرکتی بی نظیر توانسته ۴۲۰ روستای استان را در سال ۹۷ گاز رسانی کند و همچنین ۲۳۷ واحد صنعتی نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.

موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: در دهه فجر امسال به ۲۰۰ روستای لرستان گاز رسانی شده است.

وی یادآورشد: امید است ۱۶ روستای باقیمانده از شهرستان بروجرد که گاز ندارند نیز تا هفته دولت سال آینده از نعمت گاز برخوردار شوند.

استاندار لرستان تاکید کرد: امید است بتوانیم همه روستاهای شهرستان را گاز کشی کرده تا سال آینده جشن سبز را در شهرستان بروجرد برگزار کنیم.