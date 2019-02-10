۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

سفیر آمریکا در آلمان:

تشدید تحریم و پیشنهاد همزمان مذاکره با تهران خط مشی واشنگتن است

سفیر آمریکا در برلین در گفتگویی با اشاره به سازوکار مالی اروپا با ایران اظهار داشت که خط مشی واشنگتن تشدید تحریم و بطور همزمان پیشنهاد گفتگو به تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در برلین در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه با انتقاد از کشورهای اروپایی در خصوص سازوکار مالی با ایران گفت: از کشورهای اروپایی می خواهم که از دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران دست بردارند.

وی افزود: در حال حاضر واشنگتن دو راهبرد در برابر ایران دارد. یکی تشدید تحریم ها و بطور همزمان پیشنهاد مذاکره و گفتگو.

سفیر آمریکا در برلین در ادامه گفت: این دو راهبرد درباره کره شمالی و تا حدی در خصوص ونزوئلا جواب داده است.

این در حالی است که «گوردون ساندلند» سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا نیز به تازگی در هشداری اعلام کرد، شرکتهایی که با استفاده از ابتکار عمل اروپایی موسوم به «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» به دنبال تسهیل تجارت با ایران باشند با اقدامات تلافی جویانه آمریکا روبرو خواهند شد.

شقایق لامع زاده

