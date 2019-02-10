به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا قندهاری صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۷۲ نقطه استان برنامهریزی شده است، ابراز داشت: با توجه به برنامهریزیهای دشمن مبنی بر تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی امروز حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی برای پایان بخشی به توطئههای آنها امری ضروری خواهد بود.
وی ضمن بیان اینکه برنامههای ویژه ای در این روز تدارک دیدهشده است، اضافه کرد: ساخت عروسکهای استکباری، برپایی ایستگاههای سلامتی و صلواتی در طول مسیر، مسابقات نقاشی و عکاسی نیز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اجرا میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز استان ساعت ۹:۳۰ صبح و با سخنرانی عزتالله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیما خواهد بود، ابراز داشت: سمنانیها فردا از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی میکنند.
قندهاری ضمن بیان اینکه شاهرودیها نیز فردا ساعت ۱۰ صبح مسیر میدان جمهوری تا میدان آزادی را طی خواهند کرد، افزود: در شهرهای بسطام از مقابل آستان امامزاده محمد (ع) ساعت ۱۰، کلاتهخیج از میدان امام حسین (ع) به سمت حسینیه اعظم ساعت ۱۰:۳۰، مجن از حسینیه پایین به سمت گلزارشهدا در ساعت ۱۰، بیارجمند از میدان امام علی (ع) تا مرقد مطهر شهدای گمنام ساعت ۱۰ و همچنین رویان از مقابل شهرداری به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰ برنامههای این شهرستان پیگیری میشود.
وی ضمن بیان اینکه دامغانیها هم در ساعت ۱۰:۳۰ با حضور در مسیر چهارراه چشمهعلی به سمت میدان امام خمینی (ره) روز بهیادماندنی را رقم میزنند، اضافه کرد: امیریه از مسجد جامع به سمت میدان شهداءساعت ۱۰، دیباج از میدان امام خمینی (ره) به سمت درمانگاه ساعت ۱۰:۳۰ و کلاته رودبار از میدان امام خمینی (ره) بهسمت گلزار شهدا ساعت ۱۰:۳۰ میزبان اجتماع میلیونی مردم این شهرستان هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان ضمن بیان اینکه شهمیرزادیها از مسجد دروازه بهسمت میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه بار دیگر با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان میکنند، ابراز داشت: درجزین از مسجد قائم (عج) شهرک بعثت – میدان امام خمینی (ره) بهسمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ راهپیمایی برگزار میشود.
قندهاری بابیان اینکه در غرب استان سمنان نیز مردم در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور خود اثبات میکنند که پای انقلاب خود ایستادند، تصریح کرد: گرمساریها میدان انقلاب اسلامی به سوی میدان امام خمینی (ره)، آرادان از مسجد صاحبالزمان (عج) – خیابان شهید تمدنی بهسمت میدان امام خمینی (ره) و ایوانکیها از مسجد جامع به سوی میدان امام خمینی (ره) هم صدا با مردم استان و سراسر کشور خواهند بود.
وی با ابراز اینکه مردم میامی هم ساعت ۱۰:۳۰ میدان بسیج به سمت میدان امام رضا (ع) را همگام با سایر ملت ایران خواهند شد، اضافه کرد: مهدیشهریها نیز ساعت ۱۰ صبح از میدان شهداء به سوی میدان امام رضا (ع) و سرخهایها نیز همین ساعت از مسجد ولیعصر (عج) بهسمت حسینیه شهدا در مراسم دشمنشکن ۲۲ بهمن حضور پیدا میکنند.
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