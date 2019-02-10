۱۷۰۰ مخاطب درهر نوبت نمایش فیلم / جشنواره در آستانه رکوردزنی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پرونده جشنواره هجدهم در حالی روبه پایان است که بنا به گفته معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس آنچه در جریان جشنواره روی داد حکایت از موفقیت در جذب مخاطب داشته و شیراز پس از محل دائمی برگزاری جشنواره فیلم فجر از بیشترین تعداد مخاطب برخوردار بوده است.

مهدی رنجبر درعین حال با پذیرفتن برخی اشکالاتی که در طول این جشنواره روی داد البته آنرا ناشی از مشکلاتی دانست که ستاد برگزاری جشنواره پیش روی ما گذاشت.

تعداد بالای مخاطب در میان استان ها

با این وجود به گفته معاون هنری ارشاد فارس، استقبال بیش از ۲۰ هزار مخاطب ازفیلم های هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز تا روز هفتم این جشنواره خبر داد و گفت: به لحاظ تماشاگر ما از تعداد بالای مخاطب در میان استان ها برخورداریم و حتی در اختصاص سالن هم قابل مقایسه با دیگر نقاط ایران نیستیم.

رنجبر استقبال مردم از جشنواره فیلم فجر را ستودنی دانست و گفت: این رویداد باعث شده است که ۹۰ درصد بلیت‌های هر فیلم در روز اول و کمتر از یک ساعت به فروش برسد و پیش‌بینی می‌شود جشنواره هجدهم فجر شیراز بیش از ۳۰ هزار بیننده تا روز پایانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: هرکس درباره‌ اکران فیلم های جشنواره اندکی بداند، درمی‌یابد که برگزاری چنین جشنواره‌ای دشوار است و بروز برخی مشکلات همچون مشکلات فنی ناگزیر است.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: به عنوان کسی که از سال ۱۳۹۴ جشنواره را برگزار می کند باید عنوان کنم اصلا از نقدها ناراحت نیستیم.

قول برای دست کم ۲نوبت اکران متری شش و نیم

وی برخی اتفاقات را ناشی از استان فارس ندانست و گفت: ایراد گرفته شد که ما فیلم «متری ۶ و نیم» را اکران نکردیم، در حالیکه این فیلم دو نوبت نمایش در شیراز داشت و تا پایان جشنواره هم قول می دهم ۲ تا ۳ اکران خواهیم داشت، درحالیکه این فیلم در روز نخست سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره نیز از اکران باز ماند.

رنجبر تاخیر در نمایش فیلم های جشنواره را ناشی از مشکلات فنی دانست و افزود: این مسایل خواهی نخواهی پیش می آید و نه اینکه از روی عدم آگاهی دست اندرکاران جشنواره در شیراز با ابزار و فناوری های روز است.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد، مقایسه فارس با استان هرمزگان را از سوی رسانه ها درست ندانست و گفت: به جز استان فارس، اصفهان و خراسان رضوی هیچ یک از استان های دیگر فیلم خریداری نکرده اند؛ همه با جدول ۱۰ فیلمی به استقبال جشنواره رفتند درحالیکه ما با ۲۵ عنوان فیلم جشنواره را برگزار کردیم.

پیش پرداخت کردیم تا توانستیم فیلم ها را خریداری کنیم

وی در ادامه افزود: ساعت ها با موسوی، شورای تهیه کنندگان مذاکره، رایزنی و پیش پرداخت کردیم تا توانستیم فیلم ها را خریداری کنیم این درحالیست که بیشتر استان ها بیش از جدول جشنواره نتوانستند یک عنوان بیشتر از سازمان سینمایی دریافت کنند.

رنجبر با بیان اینکه در اصفهان دو سالن ۷۰۰ و ۲۵۰ نفره اقدام به برپایی جشنواره کرده اند، عنوان کرد: شیراز دست کم با ۴ سالن به نمایش فیلم های جشنواره فجر پرداخته که حداقل با هر سانس ۱۷۰۰ صندلی جشنواره را برگزار کردیم.

وی نقد به صدا و شیوه پخش را در برخی مواقع وارد دانست و افزود: اما باید انصاف را در شیوه و تفاوتی که با جشنواره در دیگر نقاط ایران داشتیم رعایت کنیم.

سرخپوست، شبی که ماه کامل شد، مسخره باز و ماجرای نیمروز با بیشترین تعداد تماشاگر

این در حالیست که یک روز مانده به پایان جشنواره فیلم فجر، به گفته محسن خباز، مدیر اجرایی جشنواره در شیراز، از سوی مخاطبان شیرازی فیلم های سرخپوست، شبی که ماه کامل شد، مسخره باز و ماجرای نیمروز در فهرست بیشترین تعداد تماشاگر قرار دارند.

از سویی تماشاگران جشنواره در شیراز کمترین استقبال را از فیلم مدیترانه و پالتوی شتری داشته اند و در میانه جدول ارزیابی مخاطبان، فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی قرار دارد.

از سویی خباز درخصوص آیین پایانی هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که شامگاه دوشنبه با اکران فیلم های سرخپوست، متری شش و نیم و ماجرای نیمروز(۲) برگزار می شود به خبرنگار مهر، اعلام کرد: برای برپایی آیین جشن پایانی و تقدیر از فیلم برگزیده مخاطبان شیرازی در حال رایزنی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز با ۲۱ عنوان فیلم از روز جمعه ۱۲ بهمن ماه در تالار حافظ، پردیس سینمایی گلستان و مجموعه سینماهای هنرشهر آفتاب آغاز بکار کرد.