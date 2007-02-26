از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سارکوزی گفت : در صورتی که آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند؛ به آن نخواهم پیوست.

سارکوزی دارای دیدگاههای آمریکایی، در حال حاضر وزیر کشور فرانسه است ؛ وی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل- می، از سوی حزب محافظه کار است.

این مقام فرانسوی که با رادیو RMC گفتگو می کرد، حمایت خود را از تحریم ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن اعلام کرد.



دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا اخیرادر دیدار خود از استرالیا گفته بود که همه گزینه ها(از جمله جنگ) همچنان بر روی میز قرار دارد.

سارکوزی دراین رابطه گفت : اظهاراتی از این دست که همه گزینه ها بر روی میز قرار دارد؛ "وضعیت سودمندی" را به وجود نمی آورد.

همچنین در همین رابطه، "سگولن رویال" نامزد حزب سوسیالیست که قرار است با سارکوزی در این انتخابات رقابت کند؛ چندی پیش در نطقی جنجالی گفت که ایران حتی حق برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز را هم ندارد .

اما سارکوزی خاطرنشان کرد: ایران نیز مانند تمام کشورها حق برخورداری از نیروی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را دارد.

در همین رابطه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در واکنش به اظهارات چنی در استرالیا گفت که اقدام نظامی علیه ایران اشتباه و نگران کننده خواهد بود.