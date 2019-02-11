مردمی شدن ویژگی اصلی تئاتر انقلاب است/ نمایش در شهرهای مذهبی

کوروش زارعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی درباره دستاوردهای تئاتر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین نکاتی که تئاتر انقلاب اسلامی در تئاتر ایران رقم زد، مردمی شدن تئاتر است. پیش از انقلاب تئاتر تنها برای روشنفکران، دانشجویان و افرادی بود که اهل فرهنگ و هنر بودند اما بعد از انقلاب هنرمندان با آثار خود افرادی را که پیشتر تئاتر نمی‌دیدند جذب کردند و حالا افراد متعددی از اقشار مختلف جامعه تبدیل به مخاطب ثابت تئاتر شده اند.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌های انقلابی شدن تئاتر، مردمی شدن آن است.

زارعی اجرای تئاتر خیابانی در ایران را از دیگر دستاوردهای تئاتر انقلاب اسلامی دانست و افزود: همزمان که تئاتر خیابانی به عنوان شیوه ای مدرن و جدید در دنیا مرسوم شد، در ایران هم این گونه تئاتر وارد و توسط مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی دولتی تئاتر، در سراسر کشور تسریع پیدا کرد. به عنوان مثال فستیوال بین المللی تئاتر خیابانی مریوان یکی از مهمترین رویدادهایی است که مردم کردستان و مریوان هر سال برای برگزاری آن لحظه شماری می‌کنند تا به تماشای آثار این جشنواره بنشینند. این جشنواره به مانند یک آیین در منطقه کردستان شده است.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری بین المللی شدن تئاتر و هنرمندان تئاتر ایران بعد از پیروزی انقلاب را به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تئاتر انقلاب اسلامی نام برد و توضیح داد: این حضور باعث شده تا تئاتر و استعدادهای تئاتر ایران به کشورهای مختلف دنیا معرفی شوند. به عنوان مثال وقتی من به‌عنوان کارگردان، نمایش «آینه در سقف» را سال ۲۰۰۰ میلادی در فستیوال مولهایم آلمان روی صحنه بردم، بسیار به من می‌گفتند که ما فکر نمی‌کردیم در ایران تئاتر وجود داشته باشد و حتی به من می‌گفتند که چگونه در شهر مذهبی قم می‌توان تئاتر اجرا کرد و گروه‌های تئاتری داشت. این یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه تئاتر است.

وی با اشاره به حضور جوانان و هنرمندان تئاتر ایران در دانشکده‌ها و مراکز معتبری تئاتری دنیا برای کسب دانش روز تئاتر، اظهار کرد: این هنرمندان با آموختن دانش روز تئاتر دنیا به کشور بازمی‌گردند تا این تجربه و علم را به جوانان داخل کشور منتقل کنند. این روند به همراه افزایش تعداد دانشکده‌های تئاتری در داخل کشور از دیگر دستاوردهای تئاتر بعد از انقلاب اسلامی ایران هستند.

زارعی گسترش تئاتر در شهرها، بخش‌ها و حتی روستاهای نقاط مختلف کشور را از دیگر دستاوردهای تئاتر انقلاب اسلامی دانست و گفت: ما بعد از انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف شاهد شکل‌گیری انجمن هنرهای نمایشی هستیم و گروه‌های تئاتری که در نقاط مختلف کشور به اجرای آثار خود می‌پردازند. این گستردگی بعد از انقلاب اسلامی در تئاتر ایران رخ داد.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خود از تعدد برگزاری جشنواره‌ها و فستیوال‌های تئاتری به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تئاتر انقلاب اسلامی نام برد و یادآور شد: ما ۳۳ جشنواره تئاتر استانی، جشنواره‌های تئاتر منطقه‌ای و جشنواره‌های موضوعی مانند مقاومت، بسیج، ایثار، آیینی و سنتی، عروسکی، کودک و نوجوان، خیابانی، تئاتر معلولان و جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستیم که این جشنواره‌ها منجر به تولید و پویایی تئاتر ایران می‌شوند.