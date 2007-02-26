اختصاص 50 میلیارد تومان جهت توسعه متروی تهران/ موافقت دولت با تاسیس نمایندگی شرکت هواپیمایی ایران در ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت که بعد ازظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران مصوبات اخیر دولت را تشریح می کرد، اعلام کرد : 140 میلیارد تومان اعتبار برای راه اندازی و تکمیل و توسعه قطار شهری شهرهای تهران ، اصفهان، تبریز و شیراز به پیشنهاد نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تبصره 13 اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس مصوبه مذکور برای توسعه متروی شهر تهران 50 میلیارد تومان و برای راه اندازی متروی شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز جمعا 60 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

الهام همچنین خاطرنشان کرد: دولت مبلغ 10 میلیارد تومان برای تکمیل قطار حومه تهران - ورامین و 10 میلیارد تومان نیز برای تکمیل قطار حومه تهران - قم تخصیص داده است.

"اختصاص 550 میلیون تومان اعتبار جدید برای پارک علم و فناوری استان فارس در جهت تکمیل فعالیت های علمی در این پارک ها ، اختصاص 104 میلیارد تومان جهت تامین کسری حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و افزایش حق عائله مندی و اولاد آنها و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی شرکت ذوب آهن پاسارگاد توسط سیستم بانکی کشور تا سقف 105 میلیون یورو در راستای تامین مالی طرح تولید شمش در مقاطع سبک فولادی" از دیگر مصوبات اخیر هیات دولت بود.

سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی این وزارتخانه را موظف به عرضه مصالح ارزان قیمت به روستاییان و عشایر کرده است.

الهام توضیح داد: بر اساس این مصوبه بنیاد مسکن مجاز شد به منظور حمایت دولت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کم درآمد و مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا و همچنین تسریع در احداث مسکن آنها، مصالح ساختمانی مورد نیاز را تهیه و به قیمت تمام شده عرضه نماید.

وی در ادامه برای علاقمندان به اشتغال در دولت خبر خوشی داد و گفت که دولت با استخدام 100 نفر دارای مدرک دانشگاهی در مقطع کارشناسی در بیمه مرکزی ایران و همچنین استخدام 158 نفر دارای مدرک دانشگاهی در مقطع کارشناسی در شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ادارات تابعه در مشاغل فنی و تخصصی موافقت کرده است.

سخنگوی دولت همچنین از اختصاص اعتبار 11 میلیارد تومانی جهت تکمیل مناطق زلزله زده زرند و راور کرمان از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اتمام بازسازی مناطق خسارت دیده خبرداد.

الهام در ادامه متذکر شد: دولت در راستای پایان بخشیدن بازسازی بم نیز11 تصمیم جدید اتخاذ کرده که این تصمیمات در ستاد راهبری و سیاستگذاری بازسازی این شهر زلزله زده طرح و بررسی شده است.

وی ادامه داد: این تصمیمات شامل افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات واحدهای صنفی و اختصاص اعتبار ویژه برای زیر سازی و آسفالت معابر و زیباسازی شهرستان بم می شود.

سخنگوی دولت در ادامه از موافقت هیات وزیران با واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی و منابع مورد نیاز شهرداری بهران رفسنجان به این نهاد و همچنین واگذاری دو و نیم هکتار از اراضی دولتی استان مازندران به شهرداری ساری جهت احداث کارخانه بازیافت زباله خبر داد.

به گفته الهام، همچنین با موافقت دولت قرار شده کارگروهی استانی جهت تغییر بهره برداری از اراضی و املاک دولتی با مسئولیت استاندار تشکیل شود و جهاد دانشگاهی نیز به عضویت ستاد ملی ساماندهی امور جوانان درآید.

وی همچنین اعلام کرد دولت با ایجاد یک شعبه شرکت هواپیمایی ایران در ونزوئلا موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر سخنگوی دولت در نخستین جلسه هفتگی خود با خبرنگاران پس از انتصاب به وزارت دادگستری اعلام کرد که به دلیل حضور خود در جلسه ثابت شورای عالی قضایی که دوشنبه ها صبح برگزارمی شود فعلا این جلسات از این پس تا اطلاع ثانوی به جای صبح در نوبت بعدازظهر برگزار می شود.