شاگردان دست نشان 8 میلیون ریال جریمه شدند/ معرفی مدیر فنی تیم های پایه مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ازسوی کمیته انضباطی باشگاه مس کرمان به علت تخلفاتی که تماشاگران منتسب به فوتبال این باشگاه در دیدار با ذوب آهن در اصفهان انجام دادند به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مسئول روابط عمومی باشگاه مس کرمان با تائید این خبر به خبرنگارمهر گفت: به علت برخوردی که در آن دیدار با تماشاگرانمان انجام و باعث آسیب دیدگی تعدادی از آنها شد به مراجع قضایی و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کردیم اما درکمال تعجب این کمیته باشگاه ما را به پرداخت جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم کرد.

همچنین در رای دیگری کمیته انضباطی باشگاه مس کرمان را به علت تاخیر تیم فوتبال این باشگاه در ورود به زمین مسابقه در دیدار با فجرسپاسی شیراز به پرداخت جریمه 3 میلیون ریالی محکوم کرد تا مجموع جریمه های نقدی این باشگاه به مبلغ 8 میلیون ریال رسید.

ازسوی دیگر ظهر امروز و طی حکمی از سوی نیک نفس مدیرعامل باشگاه مس کرمان، رضا عبدالرشیدی به عنوان مدیر فنی این باشگاه منصوب شد.

درحال حاضر باشگاه مس کرمان پس از عدم توافق با استانکو پاکلوپویچ مذاکرات خود را با مربیانی از کشورهای برزیل، کرواسی و آلمان پیگیری می کنند تا از یک مربی مطرح برای آماده سازی تیم های پایه و اجرای برنامه های بلند مدت خود استفاده کنند.