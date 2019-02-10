سعید ملایی با برتری مقابل قهرمان المپیک برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو گرنداسلم فرانسه که با حضور ۵۷۳ جودوکار از ۹۷ کشور در پاریس جریان دارد، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۸۱-، ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم در بخش مردان پیگیری می شود که تیم کشورمان تنها یک نماینده داشت.

سعید ملایی نفر یک دنیا در وزن ۸۱- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «کیانو کوهارا» نفر ۲۵ رنکینگ جهانی و دارنده نشان نقره جوانان جهان را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه «ویسزاک» از آلمان با رنکینگ ۱۷ دنیا و دارنده نشان طلای ۲۰۱۷ و برنز ۲۰۱۸ جهان را در فاصله ۲۹ ثانیه به پایان مبارزه ضربه فنی کرد و راهی دور سوم شد.

نماینده کشورمان که طلای ۲۰۱۸ جهان را در کارنامه دارد در ادامه برای آنکه در مرحله نیمه نهایی به نماینده رژیم اشغالگر قدس برخورد نکند، مقابل «روسلان موسایف» از قزاقزستان با رنکنیگ ۲۰۹ دنیا باخت و به گروه شانس مجدد رفت و در این مرحله ابتدا «ماتیاس کاس» از بلژیک را شکست داد و به دیدار رده بندی رفت و با پیروزی برابر حریف به مدال برنز رسید.

ملایی در جدال برای کسب مدال برنز به مصاف «خالمورزایف» از روسیه نفر ۱۰ رنکینگ جهانی، طلای المپیک ۲۰۱۶، برنز جهانی ۲۰۱۷ و طلای اروپا در سال ۲۰۱۷ رفت.

روز گذشته و در وزن ۷۳- کیلوگرم محمد محمدی بریمانلو بعد از برتری مقابل «امانوئل نتری» از غنا و «ماکیاس تامی» از سوئد، در مصاف با «فابیو باسیله» از ایتالیا با رنکینگ ۳۷ دنیا و طلای المپیک ۲۰۱۶ در ثانیه های پایانی ضربه فنی شد و از دور مسابقات کنار رفت.