برنده اسکار 2007 در جشنواره پویانمایی تهران حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد کارگردان فیلم "شاعر دانمارکی" اهل نروژ و ساکن کاناداست و پیش از این موفق شده جایزه کداک را به خاطر خلق آثار پویانمایی اولیه‌اش دریافت کند.



"شاعر دانمارکی" تاکنون در جشنواره سینه فست کانادا، جشنواره جهانی فیلم‌های کوتاه کانادا و جشنواره فیلم آی‌اف‌پی لس آنجلس حضور داشته و جوایزی را برای سازندگانش به ارمغان آورده است. در خلاصه داستان فیلم آمده: آیا ما می‌توانیم زنجیره وقایعی را دنبال کنیم که به تولد خودمان منتهی می‌شوند؟ آیا وجود ما تصادفی بوده است؟ آیا مسایل کوچک اهمیتی دارند؟

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