برنده اسکار 2007 در جشنواره پویانمایی تهران حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد کارگردان فیلم "شاعر دانمارکی" اهل نروژ و ساکن کاناداست و پیش از این موفق شده جایزه کداک را به خاطر خلق آثار پویانمایی اولیهاش دریافت کند.
"شاعر دانمارکی" تاکنون در جشنواره سینه فست کانادا، جشنواره جهانی فیلمهای کوتاه کانادا و جشنواره فیلم آیافپی لس آنجلس حضور داشته و جوایزی را برای سازندگانش به ارمغان آورده است. در خلاصه داستان فیلم آمده: آیا ما میتوانیم زنجیره وقایعی را دنبال کنیم که به تولد خودمان منتهی میشوند؟ آیا وجود ما تصادفی بوده است؟ آیا مسایل کوچک اهمیتی دارند؟
فیلم "شاعر دانمارکی" به کارگردانی توریل کو که امروز برنده اسکار بهترین انیمیشن کوتاه سال 2007 شد، در بخش بینالملل جشنواره پویانمایی تهران حضور دارد.
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