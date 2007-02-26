دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حکمت اسلامی صدرا دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی ملاصدرا با موضوع "حکمت متعالیه و انسان" در روز اول خرداد 86 برگزار می شود.

این همایش در نظر دارد حکمت متعالیه و انسان را از منظر انسان شناسی در حکمت متعالیه، انسان معاصر و ره آورد حکمت متعالیه، ملاصدرا و موضوع جهان وطنی، انسان در مثلث فلسفه و علم و فناوری مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بنیاد حکمت اسلامی صدرا طی سالهای گذشته همایشهای متعددی از منظرهای گوناگون درباب آرای ملاصدرا برگزار کرده است.

حکمت متعالیه و ملاصدرا، بزرگداشت ملاصدرا، ادراک در مکتب ملاصدرا و مکاتب فلسفی غرب، مکتب ملاصدرا و مکاتب قلسقی معاصر، حکمت متعالیه و فلسفه معاصر جهان، انسان کبیر و عالم صغیر، ملاصدرا وحکمت متعالیه، حکمت عملی در مکتب ملاصدر، سیاست و حکومت در حکمت متعالیه عناوین همایشهایی هستند که در سالهای گذشته برگزار شده اند.