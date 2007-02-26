تاکید وزیر بهداشت بر دسترسی آسان مردم به داروهای حیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی از نامه دکتر کامران باقری لنکرانی آمده است: "در تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو هیچگونه انحصار و اولویتی برای بخش دولتی وجود ندارد و ضروری است تسهیلات لازم برای فعالیت بخش خصوص با رعایت قوانین و مقررات فراهم شود تا با گسترش رقابت در این عرصه، شاهد ارتقای هر چه بیشتر کیفیت داروهای مورد نیاز مردم باشیم."

در ادامه این نامه با تاکید بر این مطلب که واردات تمامی داورهای موجود در فهرست رسمی داروهای کشور توسط شرکتهای بخش خصوصی و صرفا با رعایت ثبت و ورود و پرداخت تعرفه های گمرکی و هزینه های ثبت داور مجاز است ، آمده است: "واردات داروهایی که در فهرست رسمی داروهای کشور موجود نیست ولی پزشکان متخصص ضرورت مصرف آنها را برای بیمار خود کتبا تاکید می کنند، توسعه شرکتهای تک نسخه ای بلامانع است و معاونت غذا و دارو موظف است داروهای منتخب در سراسر کشور را برای اجرای این مصوبه تعیین نماید، به گونه ای که در تمامی مراکز استانها دسترسی مردم به حداقل یک داروخانه به ازای هر 500 هزار نفر جمعیت فراهم شود."

در نامه وزیر بهداشت آمده است: "معاونت غذا و دارو در اسرع وقت نسبت به پذیرش تقاضای شرکتهایی که مایلند در واردات و توزیع داروهای تک نسخه ای فعالیت کنند ، اقدام نماید. بدیهی است واردات این داورها صرفا به صورت تک نسخه ای و فوریتی از کشورها و منابع معتبری که اداره کل نظارت بر امور داور و مواد مخدر اعلام می نماید مجاز است و عرضه آنها نیز از طریق داروخانه های منتخب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر بوده و داروهایی که به این طریق وارد می شوند مشمول حمایت های بیمه ای و یارانه ای نمی شوند."