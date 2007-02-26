سیاست دولت نهم گسترش روابط اقتصادی با آمریکای لاتین است

به گزارش خبرنگارمهر، معاون اقتصادی وزارت امورخارجه صبح امروز در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه آمریکای لاتین در هتل آزادی تهران با اشاره به این که آمریکای لاتین از ابتدای قرن 19 حیات خلوت آمریکا بوده است، گفت: آمریکای لاتین وحوزه کارائیب و جنوب، حوزه امنیتی آمریکا است و این کشور برای رشد مجبور به حضور قوی در این حوزه‌ها است.

علیرضا شیخ عطاربا تاکید بر غارت طبقاتی توسط آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین، افزود: روشنفکران امریکای لاتین خود را با کشورهای مشابه همچون کانادا مقایسه می‌کنند که این امر موجب بازنگری در سیاست های آمریکای لاتین شد.

به گفته وی هم اکنون کانادا با جمعیت 32 میلیون نفری، تولید ناخالص داخلی‌اش 980 میلیارد دلار است در حالیکه آرژانتین با جمعیت 38 میلیون نفری، تولید ناخالص داخلی‌اش 153 میلیارد دلار است.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ایران در کشورهای آمریکای لاتین جز در برزیل حضور نداشته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون بستر برای حضور ایران در این گونه کشورها بسیار مناسب است.

وی با اشاره به حمایت سیاسی ایران از سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در کشورهای آمریکای لاتین گفت: سیاست دولت نهم بر گسترش روابط اقتصادی با آمریکای لاتین است.