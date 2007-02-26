به گزارش خبرنگار مهر، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هر سال هنرمندان فعال خود را برای بازدید از مناطق جنگی به اردوی "راهیان نور" در مناطق مختلف کشور می‌برد تا از نزدیک شاهد مجاهدت‌ها و رشادت‌های مردم و رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس باشند.



در همین راستا پنجمین اردوی فرهنگی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با هدف آشنایی با زندگی مردم استان بوشهر از نهم تا یازدهم اسفندماه 85 در این شهر برگزار می‌شود. در این اردوی سه روزه که با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان و اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌شود، جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان حضور دارند.

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