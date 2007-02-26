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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۳

فعالیت شورای بریتانیا بر تقویت روابط با جهان اسلام متمرکز می شود

شورای بریتانیا که پیش از این در راستای اشاعه فرهنگ و آموزش بریتانیا در اروپا فعالیت می کرد اعلام کرد که بودجه خود را در اروپا کاهش می دهد تا تمام توجه خود را بر کشورهای اسلامی متمرکز کرده و فعالیت خود را راستای تقویت روابط با جهان اسلام ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این شورا اعلام کردکه درنظر دارد دفاتر، کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی خود را در سراسر اروپا تعطیل کرده و با افزایش 20 میلیونی بودجه خود یک پروژه سه ساله را در راستای تقویت روابط خود با جهان اسلام آغاز می کند.

مدیرکل شورای بریتانیا اظهار داشت که این اقدام برای ایجاد پلی برای شکاف درحال تعمیق و ایجاد اعتماد بسیار ضروری به نظر می رسد.

مارتین داویدسون افزود: اکنون زمان رویارویی با چالشهای جدیدی دنیا است که این امر به واسطه تقویت روابط  با آسیا و خاورمیانه محقق می شود.

این شورا پیش از تصمیم جدید خود در 109 کشور فعالیت می کرد اما این اقدام حضور آن را از 19 کشور اروپایی به 9 کشور کاهش خواهد داد.

کد مطلب 453842

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