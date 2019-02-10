آغاز توزیع کارت کنکور دکتری از ۳۰ بهمن/ برگزاری آزمون ۳ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌ شرکت در آزمون‌ ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۸ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

تمامی داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است.

آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کلیه داوطلبان بر مبنای شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول شماره ۲ اطلاعیه سازمان سنجش است و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون باید براساس توضیحات بند د اقدام کرده و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ یکی از روزهای چهارشنبه اول اسفند و یا پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ به حوزه‌های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه سوم اسفند ۹۷ در ۵۸ شهرستان مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است.

الزامات رفع نقص کارت شرکت در آزمون

چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ (شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کدملی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، هیأت علمی (مربی آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند لازم است برای اصلاح آن اقدام کنند.

برای این اصلاح این موارد داوطلب باید از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۳ اسفند ۹۷ منحصراً به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

داوطلبان در صورتی که نسبت به بندهای ۳، ۷ و ۱۳ (جنس، معلولیت و زبان خارجی) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کردند لازم است در یکی از روزهای چهارشنبه اول اسفند و یا پنجشنبه ۲ اسفند به باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه سازمان سنجش) مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود.

درخصوص بندهای ۱۲ و ۲۱ (نام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون) هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای فارغ‌التحصیل شده و یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ در مقاطع مذکور فارغ‌التحصیل می‌شوند، در این مرحله باید نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغ‌التحصیلی (برای فارغ‌التحصیلان ۹۷/۱۱/۳۰) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ‌التحصیلان تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱) خود تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ اقدام کنند.

این داوطلبان باید اصل گواهی تکمیل و تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ (نمونه فرم در اطلاعیه) را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۸ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد، برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۳ اسفند ۹۷ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا در صورت تائید سهمیه توسط ارگان مربوط، بعداز برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای داوطلب اعمال شود.

در غیر این صورت داوطلب با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ اعتراضی هم قابل قبول نیست.

تاکید می‌شود داوطلبانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تائید قرار نگرفته است، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۵ اسفند ۹۷ به ارگانهای ذیربط نیز مراجعه کنند. در صورت تائید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... است ضروری است در ساعات مشخص شده در بند «ب» شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس ۴*۳ (که در سال جاری تهیه شده باشد) و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به کننده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول شماره ۲‌) مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود.

جزئیات وسایل ممنوعه در آزمون

داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار و چند مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلبانی که کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون و هرگونه وسیله ارتباطی، الکترونیکی، و محاسباتی (از قبیل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ماشین حساب)، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن ممنوع است. به همراه داشتن هرکدام از وسایل به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان برخورد خواهد شد.

نتایج اولیه آزمون بصورت کارنامه در هفته آخر فروردین ماه سال ۱۳۹۸ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.