مسئولان استقلال باید به ملت و تاریخ ایران پاسخگو باشند/ مدیران استقلال استعفا بدهند تا درد مردم التیام یابد

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: بحث امروز استقلال مربوط به یک باشگاه و هوادارانش نیست، بحث کاملا ملی است. با آبرو و حیثیت یک ملت به راحتی بازی شده و مسببان این اتفاق باید بازخواست شوند.

وی ادامه داد: زمانی که کشور ما به خاطر نقش پررنگ در فعالیتهای علمی شهره می شود، اینکه یک باشگاه صورت اسامی بازیکنان خود را به موقع ارسال نکند به نوعی بی احترامی به یک کشور است و عاملان این بی احترامی باید جوابگو یک ملت و تاریخ ایران باشند.

اولیایی اذعان داشت: در محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همه مسئولان باشگاه به نوعی مقصرند و یک باشگاه و ورزش کشور را دچار خسارتهای مادی و معنوی بسیاری کرده اند. متاسفانه این روزها در باشگاه استقلال هرکس دیگری را به نوعی مقصر ناکامی می داند، جالب اینجاست که مقصران اصلی خود به دنبال عامل ناکامی و فرافکنی هستند.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال تاکید کرد: یافتن عامل و عاملان محرومیت باشگاه استقلال چندان دشوار نیست. مجمعی که آقایان هیات مدیره را انتخاب کرده است به نوعی مقصر است، زیرا مدیران باشگاه آنقدر گرفتارند که فرصت رسیدگی به اموراتی مانند اعزام تیم به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ندارند. همین هیات مدیره نیز مقصر است، آنها مدیری را به کار گماردند که آگاه به اصول مدیریت در باشگاه استقلال نبود.

وی ادامه داد: شخص مدیرعامل نیز در ناکامی باشگاه یکی از مقصران اصلی است زیرا توان بازخواست از سرپرست و دیگر مسئولان اجرایی باشگاه را نداشت، آنها که حتی نتوانستند در زمان مقتضی اقدام به تهیه فهرست تیم برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کنند.

اولیایی یاد آور شد: حدود 2 ماه پیش در مجلس با آقای امیدوار رضایی ملاقات کردم و از وی خواستم با توجه به اهمیت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ستادی را با حضور مردانی توانمند تشکیل دهند اما متاسفانه به خواسته من توجه نشده و استقلال در مشکلی بزرگ گرفتار آمده است. شاید اگر این نکته را با رضایی مطرح نمی کردم امروز تا این اندازه ناراحت نبودم.

مدیرعامل سابق استقلال تاکید کرد: برای التیام دردهای هواداران و مردم ایران بهتر است هرچه زودتر مسئولان استقلال از سمت خود استعفا کنند، خصوصآ آنهایی که منصوب شده اند! آنها اگر برای خدمت به استقلال آمده باشند دیگر دلیلی برای ماندن در این باشگاه ندارند.