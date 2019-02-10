۳۸ مرکز آموزش عالی تاسیس شد/ ارتقاءسطح تحصیلات پس از انقلاب

خبرگزاری مهر - گروه استان‌: خراسان شمالی به عنوان خطه ای محروم در کشور تا قبل از پیروزی انقلاب حتی یک مرکز آموزشکده ای نداشت و فارغ التحصیلان این منطقه تا آن زمان برای ادامه تحصیل ملزم به رفتن به دانشگاه های دیگر استان ها می شدند.

گفتنی است بسیاری از شهرستان های خراسان شمالی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از داشتن دبیرستان محروم بودند و دانش آموزان برای اخذ مدرک دیپلم به بجنورد می آمدند که اکثریت آنان به علت نبودن دانشگاه تمایلی برای ادامه تحصیل نداشتند و تنها شماری کمی راهی دانشگاه می شدند.

اما امروز خراسان شمالی پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی از ۳۸ مرکز آموزش عالی با بیش از ۳۰ هزار دانشجو در نقاط مختلف استان برخوردار است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به عنوان نخستین دانشگاه خراسان شمالی در اسفند ماه سال ۶۶ مجوز فعالیت دریافت و از مهرماه ۶۷ فعالیت آموزشی خود را با تعداد ۹۹ نفر دانشجو در دو رشته کارشناسی علوم تربیتی و کاردانی برق در مدارس آموزش و پرورش و ساختمان های استیجاری آغاز کرد.

اکنون با گذشت ۳۰ سال با فضایی بیش از ۵۰ هکتار و با زیر بنایی بالغ بر ۴۴ هزار ۸۸۵ متر مربع و امکانات وسیع آزمایشگاهی و کارگاهی ۶ هزار دانشجو در ۸۶ رشته در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در سطح درجه جامع دارد.

۵۵۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه های خراسان شمالی

رئیس دانشگاه بجنورد به خبرنگار مهر می گوید: پیش از انقلاب اسلامی در این خطه دانشگاهی وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس دانش سرا و تربیت معلم زمینه گسترش مراکز علمی و آموزشی کلید خورد و هم اکنون در خراسان شمالی ۳۸ دانشگاه و موسسه علمی وجود دارد.

امروز خراسان شمالی پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی از ۳۸ مرکز آموزش عالی با بیش از ۳۰ هزار دانشجو در نقاط مختلف استان برخوردار است احمد محقر با بیان اینکه دانشگاه بجنورد از مهرماه سال ۸۴ در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف راه اندازی شد، اظهار می کند: این دانشگاه با دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و کشاورزی و پذیرش ۲۱۰ دانشجو در سه رشته تحصیلی، فعالیت خود را آغاز کرد.

محقر می افزاید: در حال حاضر دانشگاه بجنورد با ۴۹ رشته تحصیلی شامل ۲۲ رشته کارشناسی ارشد و ۲۷ رشته کارشناسی، چهار هزار و ۵۰۰ دانشجو دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز آموزش عالی خراسان شمالی دارای ۵۵۰ عضو هیئت علمی است، می گوید: از این تعداد عضو هیئت علمی ۱۶۷ نفر در دانشگاه دولتی فعالیت دارند.

توسعه علم و دانش از ثمرات انقلاب اسلامی

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه علم، دانش و پژوهش یکی از ثمرات انقلاب اسلامی در خراسان شمالی بوده، اظهار می کند: پیش از انقلاب اسلامی این استان از داشتن مرکز انستیتوی کاردانی محروم بود اما پس از پیروزی انقلاب با پیگیری هایی که انجام شد اکنون تمام زیرمجموعه های دانشگاهی در این استان از ساختمان آموزشی برخوردارند.

موسوی الرضا ثروتی می گوید: در حال حاضر دانشگاه آزاد، پیام نور، کوثر، جهاد دانشگاهی، فرهنگیان، علمی کاربردی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد و... در سراسر این استان دارای مرکز هستند.

ثروتی در ادامه به تاسیس دانشگاه دولتی در بجنورد اشاره کرد و می افزاید: بنده نخستین فردی بودم که راه اندازی این دانشگاه را هیئت جلسه کردم که در نهایت سال ۸۴ با ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار در دولت هشتم در محل ساختمان کنونی شورای اسلامی شهر بجنورد راه اندازی شد و پس از گذشت سه سال به ساختمان اصلی خود منتقل شد.

وی همچنین به تاسیس دانشگاه کوثر بجنورد اشاره کرد و می گوید: عملیات عمرانی ساختمان دانشگاه کوثر با ۱۰ هکتار زمین آغاز و اکنون به ۱۰۰ هکتار رسیده است.

وی اظهار می کند: مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی بر گسترش این دانشگاه به عنوان تنها مرکز آموزشی اختصاص دختران خراسان شمالی تاکید ویژه ای داشتند اما متاسفانه برخی مسئولان استانی نسبت به گسترش این مرکز کم توجهی کردند و همچنان ساختمان آن نیمه تمام باقی مانده است.

ثروتی می افزاید: در حال حاضر این دانشگاه ۱۲ رشته تحصیلی و چهار هزار دانشجو دارد و ساختمانش در حال گسترش است.

تاسیس دانشگاه و گسترش آن در سایر شهرستان های مهمترین اتفاقی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خطه شمال خراسان رخ داد و همچنان با پیگیری های روئسای دانشگاه ها و مسئولان استانی گسترش ساختمان ها و افزایش مقاطع تحصیلی و افزوده شدن رشته های تحصیلی در حال پیگیری است اما همچنان این استان در بحث خوابگاه با مشکلات عدیده ای روبرو است که نیازمند کمک خیران و بخش خصوصی است.