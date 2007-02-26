نقشه چین برای دستیابی به تکنولوژی ساخت قطارهای پرسرعت ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و ترابری چین با برقراری ارتباط با شرکت های ژاپنی قصد در دستیابی به تکنولوژی ساخت قطارهایی را دارد که در دمای پایین از سرعت بالایی برای حرکت برخوردار باشند.

این قطارها در خطوط راه آهن 950 کیلومتری بین شهرهای شمالی "هاربین" و "دالیان" که دمای هوا در آنها در زمستان به منفی 40 درجه سانتی گراد می رسد، تردد می کنند.

بنا بر گزارش "نیکی دیلی"، چین در نظر دارد بخش اعظم خطوط راهی پرسرعت خود را توسعه دهد اما به تکنولوژی مورد نیاز برای این کار جهت کنار آمدن با شرایط سخت آب و هوایی مجهز نیست.

در همین راستا وزارت راه این کشور رویای ساخت قطاری را در سر دارد که همچون قطار پرسرعت ژاپن در دمای هوای منفی 50 درجه سانتی گراد قادر به حرکت با سرعت 300 کیلومتر در ساعت باشد. قطار پرسرعت ژاپن که در این کشور به "شینکانسن" معروف است، در دمای منفی 25 درجه سانتی گراد قابلیت عمل دارد.

چین سعی دارد تا به منظور دریافت کمک های تکنولوژیکی ممکن با شرکت های اروپایی و آمریکایی نیز مذاکراتی برقرار کند.

این کشور طرح ساخت شبکه راه آهن پرسرعت 7 هزار کیلومتری را تا سال 2010 در برنامه خود را گنجانده، اما اجرای سفارشات در این مورد با شرکت های خارجی از جمله ژاپن با محدودیت هایی روبه روست زیرا پکن ترن های ساخت داخل را در خطوط اصلی به کار می گیرد.