برگزاری اولین سمینار ورزشی باستانی و کشتی پهلوانی طلاب و روحانیون

به گزارش خبرنگارمهر در اصفهان، سردار صفارزاده رئیس فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی کشورهدف از برگزاری این سمینار را فراهم کردن بستر پاک برای ورزش باستانی دانست و ترویج و گسترش این رشته ملی که ریشه در مذهب اسلامی نیز دارد را از بیانات و تاکید مقام معظم رهبری و ضرورتهای ورزشی عنوان کرد.

وی ورزش در دنیای امروز را رکن اساسی سلامتی افراد در جامعه دانست و خاطرنشان ساخت: در شرایطی که در زندگی جوامع امروز که کم تحرکی پیش از گذشته نمود عینی دارد، اهمیت به ورزش می تواند تضمین کننده سلامتی آحاد جامعه باشد.

رئیس فدراسیون با اشاره به اهمیت ورزش درنزد طلاب و روحانیون و همچنین فرآهم آوردن امکان خدمات در نزد طلاب و روحانیون و همچنین فراهم آوردن امکان خدمات رسانی بیشتر از سوی آنها را که راهنماهای دینی هستند ضرورت ترویج ورزش در حوزه های علمیه را تاکید کرد.

صفارزاده درادامه از این ورزش به عنوان ورزشی که علاوه برجسم جان دارد و آمیخته به اخلاق، جوانمردی، احترام به پیشکسوت و عشق به ولایت است به نیکی یاد کرد و توسعه و پیشرفت آنرا خواستار شد.

سردارصفارزاده دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اشاعه این رشته ورزشی بر رواج ورزش باستانی دربین طلاب و روحانیون تاکید کرد.

درادامه این سمینار، حجه الاسلام علاء الدین معاون فرهنگی مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان، ورزش باستانی را ورزش مکتبی و مذهبی، برگرفته از فرهنگ شیعه دانست و از این رشته به عنوان ورزشی که در آن نمودهای فرهنگی اسلام از جمله گذشت و جوانمردی حضرت علی (ع ) عیان شده است یاد کرد.

وی گفت: باید چشم انداز 20 ساله از هندسه حوزه علمیه، مردم و ورزش تبیین شود تا با مشخص شدن جایگاه ها و تعریف درست از آنها نتیجه مطلوب حاصل آید.