به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در شورای زکات لرستان در سخنانی با گرامیداشت ایام دهه فجر و تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س)، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب نگاه حکومتی به احکام نورانی اسلام بوده است.

وی با بیان اینکه زکات واجبی است که جنبه اجتماعی و حکومتی دارد که البته هنوز به خوبی روی آن کار نکرده ایم، گفت: زکات یک امر حکومتی است و به عقیده بسیاری از فقها پرداخت زکات به امام مسلمین واجب است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه زکات باید زیر نظر ولی امر مسلمین به مصرف مسلمین برسد، گفت: همچنین نحوه مصرف و هزینه زکات نیز باید زیر نظر ولی امر مسلمین صورت گیرد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به برخورد انقلابی پبامبر(ص) با تارکین زکات، گفت: بخشنامه امام علی(ع) در رابطه با امر زکات نیز نشانه حکومتی بودن امر زکات است.

وی، تاکید کرد: قبلا در رابطه با جمع آوری زکات در استان رضایت نداشتیم اما تحولی در شورای زکات با ایجاد چندین کمیته تخصصی صورت گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه حرکت بسیار خوبی صورت گرفت و امسال حوزه زکات لرستان رتبه سوم کشور شد، افزود: این امر با برنامه ریزی محقق شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به شفاف سازی در امر زکات استان لرستان، گفت: متاسفانه ما تاثیر زکات را در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... مردم تبیین نکرده ایم.

وی با بیان اینکه زکات در محرومیت زدایی نقش اول را دارد، افزود: جلوگیری از آسیب های اجتماعی یکی دیگر از آثار پرداخت زکات است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد تاکید کرد: همچنین زکات موجب مشارکت عمومی مردم و زدودن روحیه تجمل گرایی در جامعه می شود.