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۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تاکید کرد؛

تاثیر پرداخت زکات در جامعه تبیین شود/شفاف‌سازی مصرف زکات درلرستان

تاثیر پرداخت زکات در جامعه تبیین شود/شفاف‌سازی مصرف زکات درلرستان

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بر ضرورت تبیین آثار پرداخت زکات در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در شورای زکات لرستان در سخنانی با گرامیداشت ایام دهه فجر و تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س)، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب نگاه حکومتی به احکام نورانی اسلام بوده است.

وی با بیان اینکه زکات واجبی است که جنبه اجتماعی و حکومتی دارد که البته هنوز به خوبی روی آن کار نکرده ایم، گفت: زکات یک امر حکومتی است و به عقیده بسیاری از فقها پرداخت زکات به امام مسلمین واجب است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه زکات باید زیر نظر ولی امر مسلمین به مصرف مسلمین برسد، گفت: همچنین نحوه مصرف و هزینه زکات نیز باید زیر نظر ولی امر مسلمین صورت گیرد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به برخورد انقلابی پبامبر(ص) با تارکین زکات، گفت: بخشنامه امام علی(ع) در رابطه با امر زکات نیز نشانه حکومتی بودن امر زکات است.

وی، تاکید کرد: قبلا در رابطه با جمع آوری زکات در استان رضایت نداشتیم اما تحولی در شورای زکات با ایجاد چندین کمیته تخصصی صورت گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه حرکت بسیار خوبی صورت گرفت و امسال حوزه زکات لرستان رتبه سوم کشور شد، افزود: این امر با برنامه ریزی محقق شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به شفاف سازی در امر زکات استان لرستان، گفت: متاسفانه ما تاثیر زکات را در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... مردم تبیین نکرده ایم.

وی با بیان اینکه زکات در محرومیت زدایی نقش اول را دارد، افزود: جلوگیری از آسیب های اجتماعی یکی دیگر از آثار پرداخت زکات است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد تاکید کرد: همچنین زکات موجب مشارکت عمومی مردم و زدودن روحیه تجمل گرایی در جامعه می شود.

کد مطلب 4538496

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