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۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

کمبود تخصیص آب در بخش کشاورزی لرستان/تنها ۲۳ درصد اراضی آبی هستند

کمبود تخصیص آب در بخش کشاورزی لرستان/تنها ۲۳ درصد اراضی آبی هستند

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به کمبود تخصیص آب در بخش کشاورزی این استان، گفت: در حال حاضر تنها ۲۳ درصد اراضی لرستان آبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار ظهر یکشنبه در شورای زکات لرستان در سخنانی با بیان اینکه در استان سالانه سه میلیون تن میزان محصولات کشاوزی تولید می شود، اظهار داشت: متاسفانه ما در استان با کمبود تخصیص آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم و از مجموع ۷۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تنها ۱۸۵ هزار هکتار و معادل ۲۳ درصد آبی هستند.

وی با اشاره به وجود بهترین منابع خاکی در لرستان، گفت: با این وجود به دلیل کمبود منابع آبی در حوزه کشاورزی به تبع در امر درآمد زکات مشکل داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تن تولید گندم دیم، ۱۱۰ هزار تن تولید جو دیم و ۱۳۵ هزار تن تولید نخود و عدس دیم در استان داریم.

بازدار از تولید ۲۷ هزار تن آبزیان در لرستان خبر داد و گفت: میزان تولیدات دامی استان ۳۵۰ هزار تن، باغی ۲۵۰ هزار تن و ... است و میزان محصولات گلخانه ای لرستان نیز ۴۲ هکتار بوده و ۱۵۰ هکتار نیز در دست احداث است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷ مرکز خرید گندم در لرستان، بیان داشت: در حال حاضر ۱۵۶ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان داریم که با استفاده از کارشناسان جهاد کشاورزی ارتباط خوبی برای پرداخت زکات با کشاورزان ایجاد شده است.

کد مطلب 4538505

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