ایران با تهدید نظامی روبرو نیست / ساعت رسمی کشور سال آینده تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت بعدازظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران رسانه های جمعی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معاون وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در اظهارنظری اعلام کرد که ایران دارد خود را برای جنگ آماده می کند در حالی که بارها مقامات عالیرتبه نظام از جمله رئیس جمهور از ادامه مذاکره و پرهیز از خشونت تاکید کرده اند گفت: احتمال می دهم مطلب به صورت نادرست منتشر شده باشد اما سیاست ما کاملا روشن و بر پایه صلح و عدالت برای همگان است.

وی افزود: حرکت و روش ما در این چارچوب حفظ آرامش، صلح و عدالت است که پیام اصلی نظام و حق همه بشریت است.

الهام با تاکید بر اینکه ما نه تهدید می کنیم و نه در تهدید نظامی بسر می بریم، خاطرنشان کرد: تلقی هایی برای القاء یک عملیات روانی در این جهت صورت می گیرد که بیانات روشن و رسا مقام معظم رهبری، پاسخ روشنی به کسانی است که در صدد القاء چنین مطالبی هستند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برطبق پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشی با ارائه دلایلی تصریح کرد که تغییر ساعت رسمی ضرورت دارد آیا دولت در این زمینه تصمیمی اتخاذ کرده است یا خیر، اظهار داشت: دولت سال گذشته تصمیم به حفظ ساعت رسمی و عدم تغییر آن را داشت که گزارشات کارشناسی درستی این تصمیم را نشان داد و ما شاهد کاهش مصرف بوده ایم.

الهام تصریح کرد: تغییر ساعت در سالهای گذشته بدون منابع مستند و کارشناسانه صورت گرفت و ما به مبنای کارشناسی بودن آن دست پیدا نکرده ایم.

وی افزود: شرایط موجود و اقلیمی کشور و کشورهایی که دارای موقعیت جغرافیایی مشابه ما هستند نشان می دهد این تصمیم یک تصمیم درست داخلی است و نمی توان ساعت رسمی را براساس اقتباس و تقلید از برخی کشورهایی که دارای شرایطی برخلاف کشور ما هستند، انجام داد و ما سیاستی در جهت تغییر سیاست های اعلام شده در این زمینه نداریم.