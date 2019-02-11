صعود لیورپول در جدول‎ مالی لیگ جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به ادعای بی‌بی‌سی آمار و ارقام مالی پاری‌سن ژرمن نشان می‌دهند که در زمینه بهره‌وری از فروش یک بازیکن به رکورد جهانی دست پیدا کرده‌اند، ۱۲۰.۸ میلیون یورو. وقتی وارد جزئیات شویم متوجه می‌شویم که این باشگاه بدون احتساب مالیات ۱۴۲ میلیون یورو درآمد داشته است.

دلیل این ارقام زیاد متفاوت است، اما یکی از دلایل فروش کوتینیو است. این بازیکن در ژانویه ۲۰۱۸ از لیورپول به بارسا منتقل شد و رقم ترانسفرش ۱۲۰ میلیون یورو بود. البته که این رقم می‌تواند تا ۱۶۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند. از طرفی تیم کلوپ سال گذشته به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید و البته نتیجه را به رئال مادرید واگذار کرد. برای رسیدن به این مرحله هم ۸۲ میلیون یورو دریافت کرد. از فروش بازیکنان دیگر هم ۱۵۶ میلیون یورو درآمد داشته است.

با این ارقام لیورپول در جدول رده‌بندی تیم‌های لیگ برتر از آرسنال پیشی گرفت و به رده سوم رسید. حالا تنها دو تیم شهر منچستر یعنی یونایتد و سیتی بالاتر از قرمزهای بندرنشین قرار دارند.