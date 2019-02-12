توقع از استقلال نباید بالا برود/ تساوی با تراکتورسازی هم خوب است!

فرشاد فلاحت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی از عملکرد استقلال در نیم فصل دوم هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر گفت: خریدهای خوب، آرایش خوب، سیستم خوب و تعویض های خوب باعث شد تا استقلال شروعی خوب در نیم فصل دوم داشته باشد. با این شروع می‌توان از آبی پوشان توقع داشت که فاصله شان با صدر جدول را کاسته و هوادارانش را امیدوارتر نمایند.

وی اضافه کرد: شفر خریدهای خوبی داشته اما به اعتقاد من منشا یکی از بهترین خریدهای این فصل استقلال است. او در همان دقایق اندک حضورش در میدان توانایی هایش را نشان داد و فکر می‌کنم انگیزه‌های زیادی که وی دارد می‌تواند به خودش و استقلال کمک کند.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص فرهاد مجیدی و تاثیر حضور وی در روند این تیم بیان داشت: با فرهاد در استقلال و تیم ملی همبازی بودم و حتی در اردوهای تیم ملی هم اطاق بودیم. او را خیلی خوب می‌شناسم و می‌دانم به این تیم کمک زیادی خواهد کرد.

فلاحت زاده اضافه کرد: فرهاد بازیکن بزرگ و محبوبی بود و می‌تواند همین روند را در مربیگری هم داشته باشد. همین که همزمان با بازگشت او به استقلال پیروزی با ۴ گل به دست می‌آید، می‌تواند نشانه‌هایی از موفقیت‌های پیش روی استقلال باشد.

مدافع پیشین آبی‌ها با اشاره به دیدار پیش روی آنها مقابل تراکتورسازی در تبریز بیان داشت: پیروزی پر گل مقابل پیکان نباید موجب بالا رفتن توقع شود. تراکتورسازی با پیکان تفاوتهای اساسی دارد و نباید انتظار داشت که آبی پوشان بتوانند این تیم را هم در تبریز با گلهای زیاد شکست دهند. اگر شاگردان شفر پیروز شدند که چه بهتر اما حتی یک نتیجه مساوی در تبریز هم برای استقلال نتیجه مطلوبی است.