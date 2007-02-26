78 درصد مردم بیننده مجموعه "جابر بن حیان" بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر مبنای آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما این مجموعه مورد توجه 9/78 درصد مخاطبان قرار گرفت و 4/86 درصد مردم از دیدن این مجموعه رضایت داشتند.

بر مبنای این نظرسنجی پرداختن به تاریخ، جذاب و مذهبی بودن مجموعه "جابر بن حیان" از مهمترین دلایل تماشای مخاطبان بوده و امکان تحول اخلاقی و آشنایی با امام صادق (ع) و یارانش مهمترین پیام سریال عنوان شده است. همچنین 6/72 درصد از مخاطبان در اثر تماشای سریال با شخصیت جابر بن حیان آشنا شده اند و این در حالی است که قبل از پخش سریال 8/38 درصد افراد اصلاً آشنایی با جابر بن حیان نداشته و 55 درصد افراد خیلی کم با این شخصیت آشنا بوده اند. همچنین بازی خوب بازیگران، آموزنده بودن و داستان جذاب از نقاط قوت سریال بر شمرده شده است.

افزایش 8/35 درصد آگاهی درباره فعالیتهای علمی جابر بن حیان، افزایش 7/31 درصد آگاهی درباره این که جابر بن حیان، شاگرد امام صادق (ع) بوده است و افزایش 3/21 درصد آگاهی درباره ایرانی بودن جابر بن حیان از جمله تاثیرات پخش این سریال در میان مخاطبان بوده است.



مجموعه تلویزیونی "جابر بن حیان" به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی حجت الاسلام محمدتقی انصاری از تولیدات شبکه الکوثر است.