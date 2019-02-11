رویداد «چالش های فناورانه مهندسی خوردگی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد«چالش های فناورانه مهندسی خوردگی» با رویکرد حل چالش های صنایع مختلف در این حوزه، در سطح ملی، در ششم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در این رویداد، از یک سو با تبیین موضوع و احصاء چالش های فناورانه صنایع کشور، و از سوی دیگر با شناسایی و عرضه ظرفیت ها و پاسخگویی به چالش های خوردگی، تلاش می شود زیان وارده به اقتصاد کشور به حداقل برسد.

برگزاری پنل مدیریت خوردگی، نمایشگاه جانبی در قالب فن بازار تخصصی مهندسی خوردگی و نشست های جانبی علمی فناورانه با حضور خبرگان صنعت و اساتید برجسته دانشگاهی بخشی از برنامه های این رویداد تخصصی است.

این رویداد فرصت مناسبی جهت ارائه چالش های فناورانه در حوزه خوردگی فراروی صاحبان صنعت قرار می دهد و امکان تجاری سازی نوآوری ها و راه حل های فناورانه را برای شرکت های فناور، دانش بنیان، اساتید محققان، دانشجویان را فراهم می کند.

استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی های فناورانه صنایع، شبکه سازی متخصصین، نوآوران و نخبگان، کمک به توسعه دانش بنیان واحدهای صنعتی، کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیازهای واحدهای صنعتی، تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران اهداف برگزاری رویداد «چالش های فناورانه مهندسی خوردگی» به شمار می رود.

محورهای رویداد شامل «پوشش و رنگ»، «بازدارنده های خوردگی»، «حفاظت کاتدی»، «انتخاب مواد»، «خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون»، «هوشمندسازی سیستم های کنترل خوردگی» می شود.