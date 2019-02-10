به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام‌الله دهه فجر در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای نگهبان با صدور پیامی ضمن گرامیداشت این ایام، از مردم بصیر ایران برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن کامل بیانیه شورای نگهبان به این شرح است:

ملت بصیر ایران خواب‌ آشفته دشمنان را با نابودی آنان تعبیر خواهد کرد



همزمان با ایام‌الله دهه فجر در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای نگهبان با صدور پیامی ضمن گرامیداشت این ایام، از مردم بصیر ایران برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد. متن کامل بیانیه شورای نگهبان به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا، إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ



تاریخ، همیشه فراز و فرود تمدنها را معیار اصالت فرهنگها ارزیابی کرده است و کلماتی چون استقامت، پایداری و عزت رمزواژه‌هایی جدانشدنی در توصیف شرافت و بزرگی تمدن و فرهنگ یک ملت برشمرده است و ایران اسلامی در چهلمین سالگشت انفجار نور در حالی به جشن و سرور می‌نشیند که علاوه بر اضمحلال مزدوری دست نشانده در سرزمین دلاورمردان، لرزه بر جان فراعنه زمانه انداخته است؛ چراکه هرکجا نسیم دل انگیز و روح‌افزای انقلاب اسلامی وزیدن گرفت، درختان استواری، غرق شکوفه‌های خوشبوی استقلال و سرافرازی شد.



امروز که شاهد رشد و بلوغ درخت تناور انقلاب اسلامی هستیم، بیشتر باورداریم که هر برگ از این درخت سرسبز، حاصل خون هزاران شهید و جانفشانی صدها هزار ایثارگر است که استقلال، عزت و سربلندی را برای این ملت به ارمغان آورده است.



اکنون که جبهه سیاه استکبار به سرکردگی آمریکای جهانخوار در همه صحنه‌ها در مقابل مقاومت و ایستادگی ملت بصیر ایران اسلامی زانو زده و همه آرزوهای شوم خود را بر باد رفته می‌بیند، در اقدامی مذبوحانه درصدد است با ابزار رنگ باخته تحریم و گروگان گرفتن معیشت مردم در سایه بی‌تدبیری برخی از مسئولان، مقاومت چهل ساله آنها را درهم بشکند و به زعم خود ملت بزرگ ایران را نسبت به گذشته خود پشیمان سازد، اما این بار هم همچون گذشته ملت غیور و تاریخ‌ساز ایران اسلامی با حضور شکوهمند خود خواب‌های آشفته دشمنان این مرز و بوم را با نابودی آنان تعبیر خواهد کرد و نشان خواهد داد در چهل سالگی انقلاب خود، ذره‌ای از آرمان‌های امام خمینی (ره) آن پیر فرزانه عقب نشینی نخواهد کرد.



شورای نگهبان ضمن قدردانی از ایستادگی و مقاومت چهل ساله ملت فهیم و نجیب ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی با وجود همه کاستی‌ها، از آحاد ملت برای حضور باشکوه در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن دعوت بعمل می‌آورد، تا تاریخ‌نگاران بنویسند که هرکس در راه آرمان‌های الهی استقامت ورزید، قطعا مزه شیرین پیروزی را خواهد چشید.



شورای نگهبان