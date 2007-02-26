به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، استاندار زنجان امروز در جلسه‌ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان تفویض اختیار تخصیص اعتبارات مبارزه با موادمخدر به استانها را خواستار شد و افزود: باید با برنامه ریزی جامع وعلمی و به کار گیری تمامی ظرفیت ها ، جامعه را برای معتادان و سوداگران مرگ نا امن کنیم.

قوام نوذری با عنوان این مطلب که مبارزه با موادمخدر مربوط به محدوده‌ خاص جغرافیایی نیست ، گفت: مبارزه با این پدیده‌ شوم نیازمند عزم ملی است.

وی افزود: برای موفقیت در این بخش باید با هم‌ اندیشی و تعاملات گسترده ملی و منطقه ‌ای ، راهکارهای مناسبی را اتخاذ کرد.

استاندار زنجان بر لزوم همسویی ، همکاری و برپایی همایش‌ های بین استانی و منطقه‌ ای در امر مبارزه با معضل مواد مخدر تاکید کرد و گفت: برخورد جدی با معضلات اجتماعی ، نیازمند اجماع اجتماعی و هماهنگی فرا منطقه ‌ای است.

نوذری ، ارایه آموزشهای لازم را در تعدیل و کاهش سوء مصرف مواد مخدر موثر عنوان کرد و افزود: مراکز آموزشی در این امر نقش اساسی بر عهده دارند.