لحیم نانویی دوستدار محیط زیست ساخته شد/ عاری از سرب و ضد سرطان

رضا صیادی نفر فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس و مجری طرح «لحیم نانوساختار عاری از سرب» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین کاربرد لحیم در صنایع الکترونیک است که اتصال لحیم عملکرد مکانیکی، الکترونیکی و حرارتی را با هم انجام می دهد.

وی با بیان اینکه بنابراین قابلیت اطمینان اتصال لحیم در صنایع الکترونیک بسیار مهم است، خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۰۶ به دلیل مسائل زیست محیطی، استفاده از سرب در صنایع الکترونیک ممنوع شد بنابراین تحقیقات به سمت طراحی سیستم های جدید برای لحیم ها سوق پیدا کرد.

صیادی نفر با بیان اینکه هنوز از سرب در ایران استفاده می شود، افزود: همین موضوع باعث می شود که برخی محصولات الکتریکی ایرانی صادر نشود و بسیاری از کشورها مانع ورود محصولاتی که با سرب لحیم کاری شده است، شوند؛ از این رو در صدد آمدیم تا لحیم نانو ساختار را به عنوان پروژه ای اجرایی کنیم.

به گفته این محقق، در میان انواع لحیم های بدون سرب، پایه قلع، ترکیب مس، نقره و قلع به عنوان پرکاربردترین لحیم آلیاژی بدون سرب مورد قبول است، به همین دلیل در این پروژه از نقره، قلع و مس بهره بردیم.

وی با تاکید بر اینکه سرب باعث سرطان می شود، گفت: استفاده از نقره، مس و سایر فلزات در این پروژه دوستدار محیط زیست، دارای خواص مکانیکی و فیزیکی بالا است. در این صورت هیچگونه خطری برای افرادی که لحیم کاری می کنند پیش نمی آید.

این محقق با اشاره به مزایای این محصول گفت: زیست سازگاری و عدم سمیت، دمای ذوب پائین نسبت به سایر لحیم های بدون سرب Sn- Ag- Cu، ترشوندگی مناسب برای لحیم کاری، هزینه تولید کمتر نسبت به لحیم های یوتکتیک Sn- Ag- Cu، خواص مکانیکی بهتر نسبت به لحیم های SAS، خواص اتصال مناسب، قابلیت اطمینان بالا، قابل رقابت با محصولات خارجی، با قیمت کمتر، امکان صادرات محصول و جلوگیری از خروج ارز از مزایای این محصول به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی، امریکایی، چین و کشورهای حوزه خلیج فارس از لحیم های بدون سرب استفاده می کنند، گفت: در صدد هستیم با جذب سرمایه گذار از لحیم های نانو ساختار در بردهای الکتریکی استفاده کنیم.

صیادی نفر افزود: این طرح نمونه داخلی ندارد و با اجرایی شدن آن می توانیم از جان بسیاری از افراد در برابر سرطان مراقبت کرد. همچنین دیگر مشکل صادرات نخواهیم داشت.

به گزارش مهر، این طرح با همکاری دکتر همام نفاخ موسوی، سرپرست تیم و راهنمای علمی و اقتصادی پروژه، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، دارای تخصص در زمینه مواد پیشرفته نانو ساختار، مهندس رضا صیادی نفر، مسئول عملیات فنی، اجرایی و بازاریابی، کارشناس ارشد مهندسی مواد شناسایی انجام گرفته است.