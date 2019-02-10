ابراز همبستگی کامل کویت با سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت از همبستگی کامل کویت با سودان و مخالفت با تلاش ها علیه این کشور آفریقایی خبر داد.

وی افزود: ما خواهان سودان باثبات و امن و شکوفا هستیم. سودانی که باید با هر اقدام اصلاحی و توسعه و رفاهی مورد حمایت ما واقع شود.

رئیس مجلس امت کویت بیان کرد: موضع اصولی ما در مخالفت با همه سیاست هایی که سودان را نشانه گرفته است.

شایان ذکر است که سودان از اواخر سال گذشته میلادی شاهد اعتراضات گسترده ای علیه عمر البشیر رئیس جمهور این کشور است.