مازندران از صعود به دیدار پایانی هندبال جوانان کشور بازماند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که پیش از ظهر امروز در سالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر برگزار شد، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با نتیجه 29 بر 25 تیم دانشگاه پیام نور نوشهر را شکست داد و در دیگر دیدار این مرحله تیم تانیای ورامین با نتیجه نزدیک 21 بر 20 از سد تیم هپکو اراک گذشت.

عصر امروز در دیدار رده بندی این مسابقات تیم دانشگاه پیام نور نوشهر با تیم هپکو اراک و در دیدار پایانی تیم های فولاد مبارکه اصفهان و تانیای ورامین برای کسب عنوان قهرمانی این جام به دیدار هم می روند.