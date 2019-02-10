یوم الله ۲۲ بهمن روز تجلی عزت و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک حجت الاسلام سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی آمده است: یوم‌الله ۲۲ بهمن، سرآغاز حکومت مجدد صالحان و سپیده روشن پیروزی و روز تجلی افتخار، عزت، اقتدار و خودباوری ملت بزرگ ایران است و گرامیداشت این روز سرنوشت‌ساز، تکریم و پاسداشت خون مطهر هزاران شهید سرافرازی است که برای به ثمر رسیدن انقلاب و کسب استقلال کشور، از جان عزیز خود گذشتند.

آغاز چهلمین سال انقلاب شرایط متفاوتی با سال‌های گذشته دارد، راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش عظیم شوکت و اقتدار ایران اسلامی است که به سردمداران استکبار جهانی می‌فهماند هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت بزرگ ایران را از راه افتخارآمیز و روبه‌پیشرفت خود بازدارد.

امروز در آستانه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر تمامی مشتاقان به تعالی و عزت روزافزون این سرزمین الهی آماده می‌شوند تا با حضور میلیونی در این همایش عظیم، اقتدار، استقلال، همدلی و وحدت بی‌مثال خود را در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذاشته، دیگربار با آرمان‌های والای حضرت امام راحل (ره) و مقام عظمای ولایت و شهدای والامقام تجدید بیعت نمایند.

اینجانبان، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از آحاد مردم شریف و ولایی و همه اقوام و ادیان استان آذربایجان‌غربی برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت و از پروردگار قادر متعال مسألت می‌نماییم همواره، عنایات خاصه خود را شامل ملت و کشور عزیز ما بگرداند.