  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

شهردار کرج خبر داد:

اجرای طرح مشارکت معتمدان محلی در امور شهری

طرح مشارکت معتمدان محلی کرج در امور شهری که از چند سال قبل به دلایل مختلف راکد مانده بود ، احیاء و آغاز شد.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح در چند سال گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود اما با پیگیری معتمدان و شهرداری مورد توجه مجدد قرار گرفت و فعالیت رسمی معتمدان از ابتدای اسفندماه آغاز شده است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: معتمدان محلی به عنوان بازوهای شهرداری در ارائه و انعکاس مشکلات و کاستی به شهرداری ها وارد عمل شده و ماموران شهرداری را در شناسایی و حل مشکلات یاری می کنند.

وی افزود: معتمدان جلسات مستمر با مسئولان شهرداری خواهند داشت و در حد امکان از حضور سایر مسئولان و مدیران ملحی در جلسات استفاده می شود.

شهردار کرج یادآور شد: این طرح هم اکنون در 9 منطقه شهرداری کرج به اجرا درآمده و به زودی در سایر مناطق شهرستان نیز اجرا می شود.

کرج دارای 10 منطقه شهرداری در سطح کرج بزرگ و هفت شهرداری مستقل در شهرهای حاشیه ای خود است.

کد مطلب 453868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها