اجرای طرح مشارکت معتمدان محلی در امور شهری

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح در چند سال گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود اما با پیگیری معتمدان و شهرداری مورد توجه مجدد قرار گرفت و فعالیت رسمی معتمدان از ابتدای اسفندماه آغاز شده است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: معتمدان محلی به عنوان بازوهای شهرداری در ارائه و انعکاس مشکلات و کاستی به شهرداری ها وارد عمل شده و ماموران شهرداری را در شناسایی و حل مشکلات یاری می کنند.

وی افزود: معتمدان جلسات مستمر با مسئولان شهرداری خواهند داشت و در حد امکان از حضور سایر مسئولان و مدیران ملحی در جلسات استفاده می شود.

شهردار کرج یادآور شد: این طرح هم اکنون در 9 منطقه شهرداری کرج به اجرا درآمده و به زودی در سایر مناطق شهرستان نیز اجرا می شود.

کرج دارای 10 منطقه شهرداری در سطح کرج بزرگ و هفت شهرداری مستقل در شهرهای حاشیه ای خود است.