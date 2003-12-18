مجاهدين خلق (منافقين) جايگاهي در كلن نخواهند داشت

|
| سيلر فرتينا
عضو شوراي شهر كلن
وي كه از اعضاي شوراي شهر كلن است در گفتگو با خبرنگار" بين الملل" مهر در خصوص اعطاي مجوز اقامت به گروهك منافقين در اين شهر گفت : شوراي شهر كلن تا كنون درخواستي از سوي اعضاي اين گروه دريافت نكرده است .
عضو شوراي شهر كلن در ادامه تصريح كرد : چنانچه اعضاي مجاهدين (گروهك منافقين) قصد اقامت در اين شهر را داشته باشند بايد شوراي شهر در اين خصوص تصميم گيري نموده و آن را به راي بگذارد اما مسئله اي كه وجود دارد اين است كه نه تنها تاكنون شوراي شهر درخواستي دريافت نكرده بلكه درصورت دريافت چنين درخواستي نيز به آن پاسخ مثبت نخواهد داد .
" فرتينا" كه از اعضاي حزب سبز در شوراي شهر كلن است در ادامه خاطرنشان كرد : مجاهدين (گروهك منافقين) ازسوي جوامع بين المللي مشروعيت ندارند و به همين دليل نيز اعمال اين گروه از سوي جوامع بين المللي مورد تائيد واقع نشده و نمي شود .
عضو شوراي شهر كلن همچنين در خصوص انتقال فعاليتهاي رسانه اي و راديويي اعضاي اين گروه به اين شهر افزود : كلن تاكنون هيچ مجوزي براي اين منظور صادر نكرده است .
وي در پايان تاكيد كرد : آنچه كه اكنون مي توان به قطعيت اعلام كرد اين است كه اعضاي مجاهدين (گروهك منافقين) جايگاهي در كلن نخواهند داشت .
نظر شما