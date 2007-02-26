ششمین مانور زلزله در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، اجرای این مانور در سطوح 22 منطقه تهران و با مشارکت حدود 30 سازمان، نهاد و تشکیلات فعال در حوزه مدیریت شهری و خدمات اضطراری انجام می شود.

این مانور با سه ویژگی مخفی بودن زمان ، مخفی بودن نوع حادثه و مخفی بودن مکان حادثه که قرار بود در یکی از روزهای 7، 8 و 9 اسفندماه برگزار شود ، ساعت 14 و 37 دقیقه روز دوشنبه آغاز شد.

براساس این گزارش ، ششمین مانور زلزله در تهران ویژه انجام تمرین­های رویارویی با حادثه ضروری بوده و سبب روشن شدن نقاط ضعف و قوت و نیز تمرین هماهنگی میان سازمان­ها و نهادها در مقابله با حوادث می­شود.

مانور ششم، مانور قانون محور، منطقه محور و مردم محور در نقطه صفر نام گرفته و طی آن عملیات در دو شاخه انجام می شود.

بنابراین گزارش، در شاخه نخست، نیروهای عملیاتی به صورت میدانی در مکان­های پیش­بینی شده به شش تمرین تخلیه اضطراری شهروندان از محل حادثه، اسکان اضطراری (برپایی اردوگاه با نصب چادر)، عملیات تریاژ (جداسازی مصدومان بر حسب اولویت درمان و جراحت)، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری، امداد هوایی و نیز تمرین مسدودسازی و بازگشایی یکی از بزرگراه­های شهر می پردازند.

در شاخه دوم نیز عملیات مانور به صورت فرضی تمرین می­شود و شامل عملیاتی چون اطفای حریق فرضی، ترمیم شبکه­ها و تأسیسات عمومی مثل آب، برق و گاز، جستجو و نجات ، امنیت و انتظامات خواهد بود و نیروهای عملیاتی با اطلاع از نوع حادثه برای مقابله به محل­های اعلام شده اعزام می شوند.

براساس این گزارش ، دو گروه تخصصی ارزیاب و حدود 200 نفر ارزیاب، عملیات ارزیابی این مانور را برعهده دارند.

به گزارش مهر ، پس از اعلام آغاز مانور ، تعدادی از مسوولان سازمان های مربوطه نظیر اورژانس، هلال احمر و نیروی انتظامی برای انجام هماهنگی ویژه مدیریت عملیات در بخش های مختلف در مرکز فرماندهی مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران حضور یافته اند و به ترتیب دیگر مسوولان نیز از ارگان ها و نهادهای مربوطه در این مرکز حضور بهم می رسانند.