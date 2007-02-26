ششمین مانور زلزله در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، اجرای این مانور در سطوح 22 منطقه تهران و با مشارکت حدود 30 سازمان، نهاد و تشکیلات فعال در حوزه مدیریت شهری و خدمات اضطراری انجام می شود.
این مانور با سه ویژگی مخفی بودن زمان ، مخفی بودن نوع حادثه و مخفی بودن مکان حادثه که قرار بود در یکی از روزهای 7، 8 و 9 اسفندماه برگزار شود ، ساعت 14 و 37 دقیقه روز دوشنبه آغاز شد.
براساس این گزارش ، ششمین مانور زلزله در تهران ویژه انجام تمرینهای رویارویی با حادثه ضروری بوده و سبب روشن شدن نقاط ضعف و قوت و نیز تمرین هماهنگی میان سازمانها و نهادها در مقابله با حوادث میشود.
مانور ششم، مانور قانون محور، منطقه محور و مردم محور در نقطه صفر نام گرفته و طی آن عملیات در دو شاخه انجام می شود.
بنابراین گزارش، در شاخه نخست، نیروهای عملیاتی به صورت میدانی در مکانهای پیشبینی شده به شش تمرین تخلیه اضطراری شهروندان از محل حادثه، اسکان اضطراری (برپایی اردوگاه با نصب چادر)، عملیات تریاژ (جداسازی مصدومان بر حسب اولویت درمان و جراحت)، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری، امداد هوایی و نیز تمرین مسدودسازی و بازگشایی یکی از بزرگراههای شهر می پردازند.
در شاخه دوم نیز عملیات مانور به صورت فرضی تمرین میشود و شامل عملیاتی چون اطفای حریق فرضی، ترمیم شبکهها و تأسیسات عمومی مثل آب، برق و گاز، جستجو و نجات ، امنیت و انتظامات خواهد بود و نیروهای عملیاتی با اطلاع از نوع حادثه برای مقابله به محلهای اعلام شده اعزام می شوند.
براساس این گزارش ، دو گروه تخصصی ارزیاب و حدود 200 نفر ارزیاب، عملیات ارزیابی این مانور را برعهده دارند.
به گزارش مهر ، پس از اعلام آغاز مانور ، تعدادی از مسوولان سازمان های مربوطه نظیر اورژانس، هلال احمر و نیروی انتظامی برای انجام هماهنگی ویژه مدیریت عملیات در بخش های مختلف در مرکز فرماندهی مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران حضور یافته اند و به ترتیب دیگر مسوولان نیز از ارگان ها و نهادهای مربوطه در این مرکز حضور بهم می رسانند.
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