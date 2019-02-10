روابط مسئولین استان تهران با مردم باید مبتنی بر صمیمیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید تاجیک طی سخنانی گفت: ایران در هیچ مقطعی جنگی نداشته که ذره‌ای از خاک وطن به تاراج بیگانگان نرفته باشد، ولی در جنگ تحمیلی به برکت مقاومت شهدا و خون ایثارگران وطن اسلامی، ذره‌ای از خاک کشورمان به دست بیگانه نیفتاد.

وی افزود: مکلفیم که برای پاسداشت خون شهدا نسبت به خانواده شهدا ادای دین کنیم.

استاندار تهران گفت: مسئولین وامدار خون شهدا هستند و همواره روابط مسئولین به عنوان خادمین مردم باید مبتنی بر صمیمیت باشد.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۱ پروژه در شهریار

محسنی بندپی که امروز و در آستانه ۲۲ بهمن ماه به شهریار سفر کرده است، در حاشیه افتتاح یک آموزشگاه در این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: امروز پروژه های خوبی در شهریار افتتاح شد و با افتتاح این آموزشگاه بخشی از کمبود سرانه آموزشی جبران شد، امروز ۱۳۱ پروژه کوچک و بزرگ در شهریار افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات شهریار در سند توسعه استان تهران برنامه ریزی هایی صورت گرفته است، که در اسرع وقت اجرا خواهد شد.