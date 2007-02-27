باشگاه تخصصی محیط زیست کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این باشگاه با حضور شماری از دانشجویان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی از سوی انجمن عملی دانشجویی محیط زیست تاسیس شده و از حمایت های بخش خصوصی به منظور تحقق اهداف خود بهره گیری خواهد کرد.

اجرای برنامه های تحقیقی و پژوهشی ، شناسایی گونه های ناشناخته و پرورش گونه های در حال انقراض، تلاش برای افزایش جاذبه های اکوتوریستی ایران ، انتشار نشریات تخصصی، ارائه راهکار برای معضلات زیست محیطی ، تعامل با مسئولان محیط زیست کشور برای حل مشکلات این بخش و تلاش برای حفظ و توسعه زیستگاه های جانوری از جمله اهداف این باشگاه است.

باشگاه دانشجویی تخصصی محیط زیست کشور در نخستین گام از فعالیت های خود طرح ویژه اکوتوریسم اصفهان را با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی و جمعی از دانشجویان عضو به اجرا در می آورد.

باشگاه شامل دو بخش خصوصی و عمومی است و عموم علاقه مندان به مسائل محیط زیست و کارشناسان و دانشجویان می توانند در دو بخش مجزا در فعالیت های باشگاه مشارکت کنند.

این باشگاه ضمن تلاش برای اهداف یاد شده در ایجاد و شناسایی منابع اشتغالزا و تعامل دانشجویان با سامانه های اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی نقش قابل توجهی خواهد داشت.

فعالیت باشگاه هم اکنون در مرحله آزمایشی است و آغاز به کار رسمی آن در مهرماه 86 صورت خواهد گرفت. علاقه مندان به عضویت می توانند به انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج مراجعه کنند.