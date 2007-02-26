راه های همکاری مجالس ایران و ونزوئلا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر موسوی رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و ونزوئلا در این دیدار ضمن تشکر از مواضع رئیس جمهور، دولت، مردم و مجلس ونزوئلا در زمینه حمایت از استفاده صلح امیز ایران از انرژی هسته ای ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو پارلمان زمینه گسترش هر چه بیشتر دو کشور در جهت اجرای توافقات فیمابین گردد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا در ادامه این دیدار با اشاره به توطئه هایی که از سوی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا علیه کشورهای مستقل صورت می گیرد گفت: اهدافی که آمریکا در دنیا دنبال می کند اهداف ضد بشری است هر چند که آمریکایی ها با شعار مبارزه علیه تروریسم حرکت خود را آغاز کرده اند ولی آنها با حمایت از رژیم صهیونیستی و در اختیار قرار دادن تمام امکانات خود به این رژیم نشان داده اند که حامیان اصلی تروریسم در جهان هستند.

وی با اشاره به سنگ اندازیی که از سوی آمریکا و متحدانش در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط ایران صورت می گیرد، افزود: علیرغم اینکه بارها موضوع صلح امیز بودن تاسیسات و تحقیقات هسته ای ایران ازسوی بازرسان آژانس تائید و عدم تخلف ایران از معاهده ان پی تی از سوی مدیر کل آژانس اعلام شده است ولی شاهد هستیم که آنها با بهانه جویی، جمهوری اسلامی ایران را به تحریم اقتصادی تهدید می کنند.

عادل الزبیار رئیس گروه دوستی ونزوئلا و ایران نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات و روابط خوب دو کشور سفرهای مقامات عالی رتبه دو کشور را نشان از توسعه بیش از پیش مناسبات دوستانه در آینده ارزیابی کرد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ونزوئلا و ایران در این دیدار با اشاره به توطئه هایی که توسط استکبار جهانی آمریکا علیه کشورهای ایران و ونزوئلا صورت می گیرد،گفت :حتی اگر موضوع ایران و آژانس حل شود آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئله دیگری را بهانه خواهند کرد تا با بحرانی کردن شرایط با حضور نظامی در منطقه تسلیحات خود را بفروش برسانند.

وی با بر شمردن جنایاتی که تحت عنوان مبارزه باتروریسم توسط آمریکا در کشورهای مختلف صورت می گیرد، افزود: دولت فعلی آمریکا از بی بنیان ترین دولت ها در تاریخ کشور امریکا از لحاظ مشروعیت است.

در پایان این ملاقات عادل الزبیار بیانیه مصوب مجلس ونزوئلا را در خصوص حمایت از مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای را تقدیم رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا کرد.