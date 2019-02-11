به گزارش خبرنگار مهر، مراسم با شکوه جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان لشکری و کشوری در زیر باران نعمت الهی به پایان رسید و بار دیگر برگ زرینی در کارنامه ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در تاریخ ثبت و ضبط شد.

سخنرانی رئیس جمهور در جمع راهپیمایان تهرانی

حجت‌الاسلام حسن روحانی در اجتماع راهپیمایان تهرانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان آزادی اظهار کرد: خداوند را حمد و سپاس می‌گویم که ملت ایران را در ۴۰ سال پیش از استبداد، استعمار و وابستگی‌ها رهانید و این ملت توانست نظام جمهوری اسلامی را در این سرزمین استقلال بخشد.

وی افزود: ۲۲ بهمن امسال ویژگی های خاص خود را دارد. از یک طرف همزمان است با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران یعنی ملت ایران امروز وارد چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب می‌شود و از طرف دیگر امسال ایام دهه فجر ما عطر و بوی فاطمی دارد؛ همان بزرگواری که در سایه تعالیم پدر، همسرش و فرزمندانش، ملت ما توانست دربرابر همه قدرت ها بایستد و پیروزی را بدست آورد.

روحانی تاکید کرد: از طرف دیگر امسال در شرایطی جشن ۲۲ بهمن را برگزار می کنیم که آمریکای جنایتکار، صهیونیسم و ارتجاع منطقه مردم ما را در فشار و منگنه تحریم قرار داده اند. بنابراین امروز حضور مردم در خیابان های سراسر ایران اسلامی و در این شهر بزرگ، عاصمه ایران، به این معناست که نقشه‌های یک ساله دشمن نقش برآب شده است.

رئیس‌جمهور گفت: دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید. راه ما و مسیر ما به همان صورت که چهل سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه خواهد داشت.

روحانی افزود: اولا انقلاب اسلامی ما برای حراست و حفاظت از ایران اسلامی عزیز انجام شد. مردم ما به خوبی می دانند که در ۲۰۵ سال قبل بخش بزرگی از مناطق شمالی ایران و قفقاز در دوران پادشاهان خائن قاجار از ایران جدا شد و ۱۹۱ سال پیش بخش دیگری از شمال ایران را از این سرزمین جدا کردند.

رئیس جمهور ادامه داد: ۱۷۲ سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب ایران جدا شد. ۱۶۳ سال پیش نیز بخش بزرگی از شرق ایران از ما جدا شد و ۱۳۸ سال قبل هم بخشی از شمال شرق ایران از کشور جدا گردید و بعد در ۱۰۰ سال پیش بخش بزرگی از جنوب ایران از کشور جدا شد.

وی گفت: ۴۷ سال پیش، یعنی هفت سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان رژیم خائن پهلوی بخش مهمی از جنوب کشور ایران (بحرین) که همواره در جغرافیا آن را به عنوان استان چهاردهم ایران می‌آموختیم به دست خیانت بار پهلوی از ایران جدا شد.

مشروح سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور را از اینجا بخوانید

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ قرائت شد

در پایان مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن امروز قطعنامه ای در ۸ بند قرائت شد.

پرچم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در خشم ملت ایران سوخت

راهپیمایان تهرانی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرچم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

امیر حاتمی: مردم پاسخی دندان شکن به آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو دادند

امیر سرتیپ امیر حاتمی دقایقی پیش در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر مقدس قم اظهار داشت: فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی را به همه ملت عزیز، ایثارگران، جانبازان، خانواده معظم شهدا و رهبر معظم انقلاب تبریک عرض می‌کنم.

وی تاکید کرد: خدا را شاکریم که ملت عزیز ما این پاسخ دندان شکن را به آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو دادند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: آنها آرزو داشتند که ما چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را نبینیم ولی امروز شاهد هستیم که چگونه ملت سالگرد این روز بزرگ را جشن گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: خداوند را شاکریم و از همه ملت عزیز به دلیل این حضور پرشور و گسترده سپاسگزاریم.

آیت الله امامی کاشانی: انقلاب در دهه پنجم باشکوه تر از همیشه به پیش خواهد رفت

آیت الله امامی کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران در حاشیه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی نشان می‌دهد که مردم تا چه اندازه رشد کرده اند که بعد از چهل سال اینچنین با شور و شعور در راهپیمایی حاضر می شوند و این پیامی برای همه جهانیان است که ملت ایران روی پای خود ایستاده است. مردم ایران با آگاهی کشوری مستقلی به وجود آورده اند.



آیت الله امامی کاشانی درپایان تصریح کرد: انقلاب در دهه پنجم باشکوه تر از همیشه به پیش خواهد رفت.

امیر گلفام:جنگنده‌های ارتش به سامانه‌های مدرن جهان مجهز شده‌اند

امیر ابراهیم گلفام جانشین معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشور ما پیش از انقلاب اسلامی در حوزه دفاعی یک وابسته به نظام سلطه بود تمامی تجهیزات و سلاح های که در اختیار داشتیم در واقع در راستای تامین بخشی از اهداف نظام سلطه به کار می رفت.

وی افزود پیش از انقلاب مجبور بودیم برای استفاده از تجهیزات نظامی که از دنیای غرب گرفته بودیم مستشاران آنها را نیز در نیروهای مسلح به کار بگیریم اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان فکر میکردند بدون حضور مستشاران، ایران نمی‌تواند تجهیزات نظامی را به کار بگیرد.

امیر گلفام گفت: بعد از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی دیدیم که چگونه ملت ایران توانست با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و استعدادهای جوان تا آخرین روز جنگ بدون کمک از مستشاران خارجی تمام تجهیزات را تعمیر نگهداری و بکارگیری کند.

وی ادامه داد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و با بهره گیری از تجارب هشت سال دفاع مقدس بیش از ۹۰ درصد تجهیزات دفاعی را در حوزه‌های زمینی دریایی هوایی و پدافندی خودمان تولید می کنیم.

امیر گلفام گفت: امروز در حوزه موشکی یکی از چندین کشور برتر دنیا هستیم و بر مبنای تاکتیک های دفاعی که تعیین می‌کنیم سامانه مورد نیاز را تولید میکنیم و بسیاری از جنگنده های مان را به سامانه های مدرن و به روز جهان مجهز کرده ایم.

شهیدی: مردم آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:با وجود تمام مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند اما آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: با وجود سرما و باران شدید مردم در راهپیمایی شرکت کردند تا ندای انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه مردم ما پایبند به نظام و گوش به فرمان ولی فقیه هستند، اظهار داشت: انقلاب ما به دلیل داشتن ریشه های دینی و مذهبی تاکنون پایدار مانده و به راه خود ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد: با وجود تمام مشکلاتی که مردم امروز با آن مواجه هستند اما آمدند تا مشت محکمی بر دهان ترامپ و دشمنان بکوبند.

شهیدی با بیان اینکه اگر گوش ها باز شود و چشم ها بینا باشد آنها جمعیت میلیونی سراسر کشور و علاقمندان به انقلاب را می بینند، اظهار داشت: مردم امروز آمدند تا به آمریکا که گفته بود چهل سالگی انقلاب دیده نمی‌شود، نشان دهند چهلمین سال پرشور تر از سال های دیگر است.

حدادعادل: مردم ایران مانند عربستان نبودند که کشورشان گاو شیر ده باشد

غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با حضور در در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران، گفت: در این چهل سال انقلاب امتحان خود را به خوبی پس داده است، خیلی از قول هایی که اول انقلاب می دادیم، وعده هایی که می دادیم، عملی کردیم. مردم هم این موضوع را حس می کنند و برای همین در صحنه حضور دارند. مهم این است که چهل سال در برابر همه دشمنی ها ایستادیم و ان شاءالله بعد از این هم با قدرت پیش می رویم.

حداد عادل تصریح کرد: مردم از روز اول سه چیز می خواستند، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و الان حس می کند این سه خواسته را دارند.

وی ادامه داد: اگر ما هم مثل صعودی ها گاو شیرده بودیم اینقدر با ما مخالفت نمی کردند، مردم حس می کنند کشورشان و مملکتشان گاو شیرده نیست بلکه شیر است.

حداد عادل گفت: مردم حس می کنند آزادی دارند و اگر نقد هم می کنند کسی جلوی آنها را نمی گیرد و مزاحمشان هم نمی شود و مردم حس می کنند آنچه می خواستند به دست آوردند.

وی تصریح کرد: مسئولین به دشمن اعتماد نکنند، آزادی را محترم بشمارند و قدر دینی بودن حکومت را بدانند که اساس این حکومت است و روح انقلاب دینی بودن است.

محسن هاشمی: ملت ایران با حضور در راهپیمایی ثابت کردند از مسئولان جلوتر هستند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: «رهبری انقلاب فرمودند: انقلاب رویش داشته است» امروز جوانانی که انقلاب را ندیدند با فکر و راه انقلاب آشنا شدند و مردم علی رغم مشکلات اقتصادی به خاطر اینکه راه انقلاب را قبول دارند در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور یافتند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مردم آنقدر خوب هستند که علی رغم مشکلات اقتصادی بیکاری و تورم در راهپیمایی حضور یافتند و ثابت کردند از مسئولان جلوتر هستند؛ مسئولین هم باید در راستای افزایش کارآمدی خود گام بردارند.

مطهری: حضور مردم باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن شد

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور مردم در صحنه باعث ناامیدی ترامپ، پمپئو و بولتن خواهد شد چرا که آنان می خواستند به مردم فشار آورند تا آنان علیه حکومت شورش کنند اما اتفاق برعکس و برخلاف میل آنان رخ داد و مردم ما علیه دشمنان انقلاب تظاهرات کردند.

وی ادامه داد: این حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهد که آنان راه خودشان را به خوبی می شناسند و به آن ایمان راسخ دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان تلاش های خود را انجام می دهند اما باید تلاش خود را بیشتر کنند و البته مردم هم به فشارهای خارجی توجه کنند که آنان مشکلات مالی و بانکی را برای ما ایجاد کرده اند.

مطهری خاطرنشان کرد: مشکلات کوچک نیست اما مسئولان باید تلاش خود را انجام دهند.

حضور آیت الله مجتهد شبستری در جمع راهپیمایان تهرانی

آیت الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافت.

میرسلیم: آمریکا نیروی خود را هدر ندهد و برای خود زحمت ایجاد نکند

سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم، گفت: پیام مهم از طرف مردم ما و به همه کسانی که توجه به انقلاب دارند ولی آن را درک نکردند، این است که بیایید و بفهمید در ایران ۴۰ سال پیش چه رخ داد و در طول این مدت مردم ما چه کردند و چه آفریدند و چه خیرخواهی را برای مقابله با ارعاب و ظلم و ستم برای دنیا داشتند.

وی تصریح کرد: ای کاش این پیام را همه سردمداران دنیا به ویژه آمریکا می‌فهمیدند و نیروی خود را هدر نمی‌دادند و زحمت ایجاد نمی‌کردند.

حضور محمدعلی زم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حجت الاسلام «محمدعلی زم» رییس اسبق سازمان فرهنگی و شهرداری تهران که فرزندش مدت هاست در خدمت سرویس های بیگانه قرار گرفته است در راهپیمایی حضور یافت.

آیت الله موحدی کرمانی با ولیچر به جمع راهپیمایان پیوست



آیت الله موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ولیچر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کرد.

سردار ایوب سلیمانی: دشمنان نتوانستند مردم را از حضور در صحنه منصرف کنند

سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی درحاشیه راهپیمائی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این حضور پرشور مردم یک پیام روشن برای دشمنان نظام و انقلاب دارد.

وی افزود: دشمنان تلاش‌های بسیاری برای آسیب به مردم و انقلاب اسلامی انجام دادند و فشار اقتصادی و روحی روانی به مردم وارد کردند.

جانشین فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: می خواهم به دشمن بگویم اگر شما به دنبال امتحان مردم هستید، بیشتر از این شما توان نخواهید داشت اما ما هنوز همه توانمان را به صحنه نیاورده ایم.

وی خطاب به دشمنان نظام و انقلاب گفت: شماها نتوانستید مردم را از حضور در صحنه منصرف کنید این مردم دین، انقلاب اسلامی، رهبر و سربلندی شان را می‌خواهند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما وفادار به خون شهدا بوده و قدرشناس تمام کسانی که برای سربلندی کشورشان جانفشانی کردند، هستند.

آیت الله آملی لاریجانی: دشمن باید بداند مردم ایران تسلیم ناپذیر هستند

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در پاسخ به این سؤال که دشمن اعلام کرده بود نظام جمهوری اسلامی چهل‌سالگی را نمی‌بیند، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز مشاهده می‌شود و این حضور پیام‌های زیادی دارد.

وی افزود: مهم‌ترین پیام‌ها برای آمریکا و اذناب آن است و دشمن باید بداند مردم ما تسلیم‌ناپذیر هستند.

رئیس قوه قضاییه گفت: راهپیمایی بسیار شکوهمند و حرکت خودجوش مردم پیام‌هایی به دشمن دارد. با فشارهای ظالمانه، تحریم‌های ظالمانه و فشارهایی که دشمنان می‌خواستند با آن مردم را به عقب بکشانند، اما باید بدانند مردم از ارزش‌های انقلاب عقب نمی‌کشند.

وی افزود: مردم از حرکت عظیمی که امام راحل شروع کردند، عقب نمی‌کشند و این راه را ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی هرروز بالنده‌تر و قدرتمندتر و در منطقه تأثیرگذارتر بوده و قدرت برتر منطقه است.

رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه مقاومت در منطقه به ایران اتکا دارد، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی هم ان‌شاءالله ذلیل و خوار می‌شوند.

لاریجانی: ملت ایران درمقابل دشمن یکصدا هستند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی، گفت: این راهپیمایی بسیار عظیم نشان می دهد که هیچ چیز و هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمی شود، دشمنان باید بفهمند که ریشه های انقلاب قوی است و در این مصاف ملت ایران یک صدا هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردید نکنید که حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حمایت ملت از انقلاب دشمنان را مأیوس می کند و آن‌ها پس از این شکست به دنبال سناریوهای دیگر می روند.

لاریجانی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دستاورد بسیار بزرگی برای کشور هم برای ادامه راه و هم حل مسائل محسوب می شود، همچنین دشمنان از این حضور پرشور درس گرفته و از رفتارهای خود دست بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ۴۰ سالگی خود را نخواهد دید، گفت: آنها از این حرف‌های بی ربط زیاد می‌زنند و خیلی نباید آن را جدی گرفت.

سردار اشتری: انقلاب اسلامی مسیر خود را با اقتدار و موفقیت پیش خواهد برد

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دشمنان نظام و انقلاب بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز همواره وعده می‌دادند که انقلاب اسلامی یک یا دو سال بیشتر عمر نخواهد کرد اما امروز شاهد جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران هستیم.

وی افزود: خوشبختانه مردم ما با هوشیاری و اراده قوی تر در راهپیمایی امسال شرکت کردند و به نظر من حضور امروز مردم پر شکوه‌تر از ۳۹ سال گذشته بوده است.

سردار اشتری گفت: ۴۰ سال بالندگی، پیشرفت و اقتدار و حضور مردم قابل تقدیر است، حضور پررنگ و پرشور مردم نشان می‌دهد که مردم ما به انقلاب و رهبری علاقه‌مند هستند و با وجود این هوای سرد و بارندگی، با شور و شوق در این راهپیمایی شرکت کردند.

وی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را خودباوری، پیشرفت و اقتدار دانست و گفت: انقلاب اسلامی از دل مردم برخاسته و حتما مسیر خود را با اقتدار و موفقیت پیش خواهد برد و به کوری چشم دشمنان هر روز بر افتخارات انقلاب اسلامی افزوده می‌شود. ما در این ۴۰ سال تجارب بسیاری به دست آوردیم و ورود به دهه پنجاه یعنی آمادگی بیشتر ملت. انقلاب ما مردم ما ثابت خواهد کرد که همواره مطیع فرامین رهبر خود هستند و امروز با حضورشان این موضوع را ثابت کردند.

حضور فرزندان رهبر معظم انقلاب در جمع راهپیمایان تهرانی

حجج اسلام «سید میثم خامنه‌ای» و «سید مسعود خامنه‌ای» فرزندان رهبر معظم انقلاب برای شرکت در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایان تهرانی حاضر شدند.

علی اکبر صالحی به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست

علی اکبر صالحی رئیس و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور یافتند.

رئیس جمهور در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافت

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور با حضور در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

قرار است رئیس‌جمهور تا ساعتی دیگر در اجتماع مردم تهران در میدان آزادی سخنرانی کند.

مونسان: مردم با وجود همه مشکلات پشتیبان انقلاب هستند

مونسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از حضور مردم واقعاً شگفت زده شده‌ام. مردم ما مردم قدرشناسی هستند و امسال چهلمین سال است که مردم در حمایت از انقلاب خود به خیابان می‌آیند.

وی افزود: مردم ما بسیار قدرشناس هستند و هرچه خدمت به مردم صورت گیرد، باز هم کم است. من خوشحالم در این شرایط کشور مردم اتحاد و انسجام خود را به نمایش می گذارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: قطعاً حضور مردم اثرات خوبی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد و نشان می دهد که مردم حامی انقلابشان هستند.

مونسان ادامه داد: دشمنان فکر می‌کردند مشکلات اقتصادی موجب جدایی مردم از حکومت و نظام می شود اما مردم نشان دادند که علیرغم همه شرایط سخت همچنان پشتوانه این انقلاب و نظام هستند و باید از این مردم بزرگ تقدیر و تشکر ویژه کرد.

وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند انقلاب ما مسیر رشد را طی کرده است و در چهل سالگی پرنشاط تر و بالنده تر است و باید سرعت رشد و پیشرفت کشور مضاعف شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: همواره دشمنان سنگ اندازی کردند و ما با وجود این موانع توانستیم همه پیشرفت ها را محقق کنیم و لازم است پس از چهل سالگی انقلاب رشد کشور سرعت بیشتری بگیرد.

امیر خانزادی: حضور معنادارتری در دهه پنجم انقلاب در اقیانوس ها خواهیم داشت

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: چهل سالگی انقلاب اسلامی به راحتی به دست نیامده است و رسیدن ملت ایران به این نقطه پر معناست و حاکی از پختگی و آمادگی ملت شریف ایران است.

وی افزود: طی سال‌های آینده بر اساس تجاربی که در گذشته کسب کرده‌ایم و زیرساخت‌هایی که ایجاد شده است قطعاً کشور رشد تصاعدی خواهد داشت و رو به جلو حرکت خواهد کرد. این برای دشمن نگران کننده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در دهه پنجم انقلاب شاهد رشد و شکوفایی بیشتری خواهد بود و ملت عزیز ایران شاهد خواهند بود در اقیانوس ها و دریاهای آزاد حضور معنادارتری خواهیم داشت.

وی در پایان عنوان کرد: تا پایان سال زیردریایی فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جمع راهپیمایان تهرانی

حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافت.

عادل آذر: کنترل تورم برای بهبود وضعیت اقتصادی در اولویت مسئولان قرار گیرد

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانطور که قابل پیش بینی بود، مردم امسال بسیار گسترده تر از سالهای گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند تا جشن ۴۰ سالگی انقلاب را برگزار کنند.

وی افزود: علیرغم شرایط جوی و بارش باران ملت همیشه در صحنه ایران در این راهپیمایی حضور یافتند و با آرمان های انقلاب تجدید میثاق کردند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید مدیریت اقتصادی ایران مبتنی بر شرایط و ظرفیت های داخلی خودمان باشد و نباید نگاه ما به بیرون از کشور باشد.

عادل آذر گفت: توجه به کنترل تورم و نقدینگی و همچنین رونق تولید از جمله ملاک هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بروجردی:وظیفه مسئولان با حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن سنگین‌تر می‌شود

علاءالدین بروجردی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مردم امروز با این وضعیت آب و هوایی در صحنه حضور یافتند، هیچ‌گاه از حضورشان در صحنه کم نشده و در سخت‌ترین شرایط هم حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: ملت ما با حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اعتقاد راسخ خود به ولایت‌فقیه و شهدای گرانقدر و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید به مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران بابت خلق این حماسه تبریک گفت و قطعاً با حضور ملت در بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب، وظیفه مسئولان به مراتب سنگین‌تر از قبل می‌شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت جشن چهل سالگی انقلاب

سید علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور یافت.

حجت الاسلام اژه ای: مردم جهان باید مقاومت را در پیش بگیرند،با سازش به موفقیت نمی‌رسند

حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: ملت غیور و عزیز ایران چهل سال در تقابل با ظلم و ستم استکبار جهانی و طاغوت زمان که در رأس آن آمریکاست، ایستادند و موفق و پیروز شدند.

وی ادامه داد: اکنون عزت و اقتدار ایران از همیشه بیشتر است و اگر مردم مظلوم منطقه می خواهند از ذیل سلطه گران نجات پیدا کنند، باید استقامت و مقابله با ظالمان و ستمگران را در پیش بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همان طور که مردم ایران چهل سال استقامت کرده و مقابل استکبار کوتاه نیامدند و دوست و دشمن خود را برای حفظ استقلال و نجات کشور به خوبی شناختند.

اژه ای با تأکید بر اینکه مردم جهان باید مقاومت را در پیش گیرند، چرا که با سازش به موفقیت نمی رسند، گفت: اگر افرادی آنها را به سازش با استکبار و به ویژه آمریکا دعوت کنند، مطمئن باشند که جریان فریب و نقشه دشمن است و راه نجات در استقامت است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، خاطرنشان کرد: مردم ما شایسته خدمت هستند و مسئولان باید برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

آیت‌الله جنتی: مردم ما ایستاده‌اند/ آمریکا از اسلام و انقلاب می‌ترسد

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با حضور در راهپیمایی شکوهمند چهلمین بهار انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: سلام بر امام، سلام بر امت امام‌و سلام بر این ملت.

وی افزود: هدف انقلاب اسلامی این بود که حاکمیت شاه و قدرت‌های زورمند و زرمند را بشکند و حکومت الله و مردم بر مردم را برقرار کند.

آیت‌الله جنتی ادامه داد: هدف انقلاب همان هدف ابراهیم بت شکن، موسی فرعون شکن و محمد طاغوت‌شکن و خمینی بت‌شکن بود.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این مملکت در دنیا آبرو پیدا کرده است، ‌گفت: مملکت ما به برکت انقلاب اسلامی عزت و قدرت در دنیا پیدا کرد و قدرت شکن شد. در حال حاضر قدرت‌ها از قدرت اسلام می‌ترسند و وحشت دارند.

آیت‌الله جنتی همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا از شوروی و روسیه نمی‌ترسد بلکه از اسلام و انقلاب می‌ترسد. ما هم به آمریکا می‌گوییم تو کوچک‌تر از اینی که بتوانی قدرت اسلام و مردم را بشکنی. تو خواهی رفت و ما خواهیم ماند. شاه رفت و ما ماندیم. صدام رفت و ما ماندیم. شما هم می‌روید و ما می‌مانیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: امیدواریم که به زودی جشن پیروزی انقلاب را در فلسطین برپا کنیم.

دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اسرائیل و هم دستانشان می‌گفتند که ملت ایران جشن ۴۰ سالگی را نمی‌بینند، تصریح کرد: بله اما خطاب به اسرائیل و هم پیمانانش می‌گویم که این آرزوها را به گور می‌برید و کور باشید. بیایید ببینید مردم جشن ۴۰ سالگی انقلاب را با شکوه برگزار می‌کنند. چشم‌تان را باز کنید. کور باشید.

آیت‌الله جنتی بر همین اساس اضافه کرد: مردم ما ایستاده‌اند، ‌ مردم همه مشکلات را تحمل می‌کنند، گرسنگی و تشنگی، ‌ مواردی از این قبیل را تحمل می‌کنند اما شکست انقلاب و اسلام را تحمل نمی‌کنند. این را امام هم فرمودند.

امیر نصیرزاده:توان موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پرشورترین راهپیمایی است که در طول چهل سال اخیر دیده ام.



وی گفت: راهپیمایی امروز و حضور مردم تو دهنی بزرگی به آنهایی است که نمی خواستند انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد خود را جشن بگیرد.



فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: راهپیمایی امروز نقطه عطفی برای ورود به دهه پنجم انقلاب است و انشالله با قدرت و عزتمندی راه خود را تا نابودی دشمنان ادامه خواهیم داد.



نصیرزاده در پاسخ به این سوال پیرامون ادعاهای غربی ها درباره برنامه موشکی و توان دفاعی کشور، گفت: توان دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و با تمام قدرت آن را حفظ خواهیم کرد.

دریادار سیاری: برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه راهپیمایی، ضمن تبریک به همه ملت ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان این پیام را دارد که دشمنان بدانند که انقلاب پشتوانه مردمی دارد و آسیب پذیر نیست و در عرصه جهانی پیشرفت می کند و خود را نشان می‌دهد.

وی در خصوص اظهارات برخی مقامات غربی درباره فعالیت های موشکی ایران، تصریح کرد: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم اما برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

سیاری در خصوص دستاوردهای چهل ساله انقلاب افزود: این راهپیمایی عظیم خود نشانه‌ای از مجموعه دستاوردهای انقلاب است. همین جمعیت و عظمتی که در خیابان‌ها می‌بینید نشانه اقتدار ایران اسلامی است.

ناطق نوری: مردم وارثان خوبی برای انقلاب هستند/ اتحاد و همدلی رمز پیروزی ماست

علی اکبر ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر حفظ اتحاد و همدلی مردم را رمز پیروزی انقلاب و ناشی از فهم و درک بالای آنها دانست و تاکید کرد: این امر سبب شد تا مردم شرایط جدید را درک کنند و وارثان خوبی برای نسل ۵۷ باشند.

ناطق نوری تاکید کرد: مردم درک و فهم تفکیک مسائل از یکدیگر را دارند.

به گزارش مهر، امروز مردم تهران با وجود بارش شدید باران با حضور گسترده خود در خیابان‌ها به پاسداشت چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی آمدند.

جهانگیر: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن درجمع خبرنگاران گفت: در چهل سالگی انقلاب شاهد هستیم راهپیمایی ۲۲ بهمن از همه سال‌ها بهتر و باشکوه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مردم نشان داده‌اند که هر جا حضورشان لازم است در صحنه‌ها حاضر می‌شوند و برای حفظ خون شهدا و رشادت‌های رزمندگان اسلام همواره در صحنه می‌مانند.

مشاور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم نشان دادند هر جا دشمن خیال می‌کند عدم حضور آنها می تواند فرصتی برای آنها ایجاد کند، حضور یافته و مشت محکمی بر دهان آن‌ها می‌زنند.

جهانگیر درباره پیام حضور مردم در راهپیمایی گفت: حضور مردم تمامی نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند و هرجا مردم بوده‌اند دشمن مایوس می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران:بیشترین پیشرفت ۴۰ سال اخیر در بخش آموزش عالی بود

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال فوق العاده مردم در هوای بارانی امروز از راهپیمایی ۲۲ بهمن، علت آن را سخنرانی مهم رهبر معظم انقلاب در روز ۱۹ بهمن دانست.

وی با اشاره به فرا رسیدن چهل سالگی انقلاب، دستاوردهای حوزه آموزش عالی را برتر از سایر دستاوردهای جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: اگر در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز مانند پیشرفت هایی که در بخش آموزش عالی داشته ایم، کسب می کردیم، وضعیت این شاخص ها نیز از موقعیت کنونی برجسته تر بود.

حضور علی لاریجانی و حجت الاسلام ناطق نوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور یافت.

قرار است لاریجانی بعد از حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، برای دیدار با مقامات کشور ژاپن تهران را به مقصد توکیو ترک کند.

راهپیمایان تهرانی شهادت کودک ۶ ساله عربستانی را محکوم کردند

جمعی از جوانان حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تهران، با به نمایش در آوردن پلاکارد هایی شهادت کودک ۶ ساله شیعه در عربستان را محکوم کردند. جوانان با به نمایش در آوردن تصویر این کودک ۶ ساله تاکید کردند که «حب علی را نتوان سر برید».

علاوه بر این گروه دیگری از جوانان با به نمایش در آوردن پلاکارد هایی اعلام کردند که «چیزی به آخر اسرائیل نمانده» و «ما اسرائیل را از صفحه روزگار محو خواهیم کرد».

«تابوت استبداد» بر دوش راهپیمایان تهرانی

مردم تهران از چهارراه ولی عصر با در دست داشتن تابوتی با عنوان «تابوت استبداد» که تصویر پرچم انگلیس، دونالد ترامپ و دلار آمریکا در آن نقش بسته بود، سیاست‌های استکباری غرب و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را محکوم کردند.

خیل جمعیت راهپیمایان تهرانی در زیر بارش نعمت الهی

با وجود بارش نسبتا شدید باران در تهران راهپیمایان تهرانی در حال برگزاری جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستند. همچنین مردم کماکان به خیل جمعیت حاضر می پیوندند.

نمایش موشک‌های بالستیک در مسیر راهپیمایی

در مسیر راهپیمایان تهرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از اقتدار موشکی ایران را به نمایش گذاشت. موشک های به نمایش گذاشته شده، موشک های بالستیک قدر، قیام و ذوالفقار هستند.

انصاری:امروز روز شکوه ملی و نشان دادن قدرت و انسجام ملت ایران است

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تا دقایقی دیگر حرکت می‌کنیم و به خیل عظیم راهپیمایان خواهیم پیوست، گفت: حضور ملت ایران در راهپیمایی امسال مانند ۴۰ سال گذشته مهم و تعیین کننده است. در ۴۰ سال گذشته مردم در ۲۲ بهمن نشان داده اند که ایران و انقلاب و سرنوشت آینده خود را دوست دارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: در تمام فراز و فرودهای گذشته در دوران موشک باران و جنگ، در دوران دشوار تحریم‌ها، مردم هیچ گاه ۲۲ بهمن را فراموش نکردند و در این جشن بزرگ ملی و اسلامی حضور داشتند.

انصاری ادامه داد: امسال این جشن به چند جهت مهم تر است زیرا بلوغ انقلاب است و به خاطر تشکر از خداوند و روح بزرگ امام و صدها هزار شهیدی که جان خود را برای استقلال و آزادی ایران فدا کردند، حضور پیدا می‌کنیم.

وی گفت: امروز در جنگی تمام عیار از نظر اقتصادی، رسانه‌ای و تبلیغی در برابر دشمنانمان قرار داریم و بهترین زمان برای پاسخگویی به این دشمنی‌ها، امروز است.

انصاری گفت: حضور امروز ما در راهپیمایی به مثابه حضور رزمندگان در دوران دفاع مقدس است، همانند ۴۰ سال قبل که مردان بزرگ و زنان رشید ایران سرنوشت خود را تغییر دادند، امروز روز شکوه ملی و نشان دادن قدرت و انسجام ملت ایران است که با سختی‌ها مبارزه می‌کنند و کشورشان را بهتر از گذشته خواهند ساخت.

عارف: حضور مردم پاسخی به یاوه‌گویی آمریکاست

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه مردم انقلاب را از خودشان می دانند، گفت: ملت ایران در چهل سال گذشته در صحنه هایی که لازم بوده است حضور جدی داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه حضور حماسی امروز مردم تضمین کننده راهی است که ما برای انقلاب طی می‌کنیم، تصریح کرد: حضور مردم پاسخی به یاوه گویی‌ها و تحریم‌های ظالمانه‌ای است که رئیس‌جمهور آمریکا متوجه مردم کشورمان کرده است.

صفارهرندی: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در طراحی دشمن اختلال ایجاد می کند

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد راهپیمایی جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: امروز یک میعاد چهل ساله‌ای است که مردم ایران در آن شرکت می کنند.

وی با اشاره به تعبیری که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره ۲۲ بهمن گفت: یکی از مخالفان جمهوری اسلامی گفته بود که راهپیمایی ۲۲ بهمن یک میتینگ سیاسی نیست، بلکه یک پیک نیک است. به نظر من برای ما ایرانی ها زمانی یک پیک نیک ملی رخ می دهد که دل های ما هر چه بیشتر به هم نزدیک می شود و احساسات دوستانه ما اوج می گیرد و طبیعتا دشمنی ها نیز افزایش می یابد، به کوری چشم دشمنان چنین روزی برای ما یک پیک نیک ملی و جشن ملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته ما می دانیم آثار وضعی این حضور چنان است که در طراحی دشمن اختلال ایجاد می کند.

آغاز مراسم چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور رأس ساعت ۹

مراسم چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی رأس ساعت ۹ صبح در سراسر کشور و همزمان در تهران با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط کریم منصوری از قاریان ممتاز بین المللی­ و اجرای سرود رسمی جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم آغاز شد.

در این جشن پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم گلباران را بالگردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد و عملیات نمایش هوایی و فرود چتربازان نیروهای مسلح نیز از دیگر برنامه‌های امروز است.

حضور راهپیمایان تهرانی قبل از آغاز رسمی جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

راهپیمایان تهرانی از دقایقی قبل از شروع رسمی مراسم چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مسیرهای راهپیمایی حضور بهم رساندند.

تا ساعتی دیگر مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی همزمان در تهران و بیش از ۱۰۰۰ بخش شهر و شهرستان و ۱۰ هزار روستای کشور آغاز می شود. بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شعار محوری چهلمین فجر انقلاب اسلامی «افتخار به گذشته، امید به آینده» است.

بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ خبرنگار، عکاس و فیلم‌بردار مراسم ۲۲ بهمن را در سراسر کشور پوشش خبری خواهند داد و ۳۰۰ خبرنگار خارجی و ۳ هزار خبرنگار، عکاس و عوامل تصویربرداری و خبری داخلی (در تهران) و بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار در سایر استان‌های کشور و تمامی شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی از جمله ۳۶۰ گروه خبری و تمام شبکه‌های برون مرزی و جام‌جم در تهران و تمام شبکه‌های استانی کشور در مسیرهای راهپیمایی مراسم ۲۲ بهمن را به صورت مستقیم و تولیدی پوشش خبری تصویری خواهند داد.

امسال و همزمان با سراسر کشور برنامه‌های مختلفی در بیش از ۸۰ رایزنی فرهنگی در کشورهای مختلف، برپا و جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. همچنین حدود ۲۰۰ نفر میهمان از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایرلند، ونزوئلا و دیگر کشورها و از میان چهره‌های سیاسی، هنری، ورزشی و دانشگاهی در جمع مردم ایران در جشن‌های فجر چهلم حاضر خواهند شد.

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سخنران رسمی مراسم ۲۲ بهمن امسال در تهران است.

گفتنی است مسیرهای ۱۲ گانه برگزاری مراسم ۲۲ بهمن در تهران به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (علیه‌السلام)، میدان امام حسین (علیه‌السلام)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۳: مسجد امام هادی (علیه‌السلام)، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۴:مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۵: مسجد الجواد (علیه‌السلام)، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله دکتر مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۶: مسجد حضرت امیر (علیه‌السلام)، خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۷: مسجد حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۸: مسجد حضرت ابوالفضل (علیه‌السلام)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۹: مسجد جامع امام سجاد (علیه‌السلام)، خیابان آیت‌الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۱۰: مسجد امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۱۱: مسجد جامع رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید لشگری، میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره ۱۲: مسجد نظام‌مافی، بلوار آیت‌الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان بزرگ آزادی.