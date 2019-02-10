به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعاون روستایی، حسین شیرزاد گفت: تاکنون کار حمل تمامی سیب مورد نیاز استان‌های سراسر کشور به میزان ۲۳ هزار و ۷۶۰ تن پایان یافته و حدود ۶ هزار تن ذخیره احتیاطی سیب درختی نیز توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران تأمین شده است.

وی افزود: از مجموع ۲۸ هزار و ۵۵۰ تن پرتقال تامسون مورد درخواست کمیته‌های راهبردی استانی تاکنون مقدار ۱۴ هزار و ۳۰۰ تن از مبدأ استان مازندران به مراکز ذخیره‌سازی استان‌ها حمل و الباقی طبق برنامه تنظیمی هم اکنون در شرف انجام است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، از خریداری و تحت کلید بودن مقدار ۶ هزار تن پرتقال والنسیای جنوب در استان‌های فارس (۳ هزار تن)، کرمان (۱۲۰۰ تن)، هرمزگان (۵۰۰ تن)، جیرفت (۲۵۰ تن)، خراسان رضوی (۱۵۰ تن) و دیگر مناطق تأمین پرتقال جنوب، توسط شبکه و مدیریت‌های تعاون روستایی خبر داد که در حال حاضر کار حمل آنها به استان‌های مختلف کشور آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات کمیته راهبردی کشوری مقرر است مقدار ۱۰ هزار تن پرتقال جنوب برای ارسال به مناطق مختلف خریداری گردد که تأمین مابقی آن هم اینک در دست اقدام است.