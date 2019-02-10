نمی توان کشور را با تفکر دولتی جلو برد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه ۵ پروژه عمرانی مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: شرکت ها و خیرین باید قبل ازبروز آسیب ها وارد عمل شده و به رونق وتوسعه هرمنطقه کمک کنند.

وی افزود: توسعه صنایع فولادی و معدنی در شهرها ارزشمند است اما نباید باعث شود کشاورزان به دلیل ثباتی مشاغل در این حوزه ، کارگر کارخانجات فولاد شود.باید فولاد وسایر شرکت های معدنی و توانمند درهر منطقه بتوانند به گونه ای عمل کنند که زیرساخت های لازم برای مردم روستاهای اطراف فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نباید اجازه داد روستاها تخلیه شودو در حوزه مدیریت آب باید مردم را آموزش دهیم تا از این ثروت خدادادی و ارزشمند به درستی استفاده کنند.

رزم حسینی با اشاره به ۱۰۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی نیشابور گفت : هرچه در مدیریت بهینه آب هزینه شود خود صرفه یی است و عواید و مزیت های حاصل از آن قابل توجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: در روستاها نیروی انسانی دانش آموخته و سرمایه وجود دارد و باید برای استفاده بهیه تجمیع شوند. ۳ هزار میلیارد تومان یارانه در استان به صورت سالانه توزیع می شود و ۸۸ هزار میلیار تومان سپرده های بانکی استان است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: متوسط حضور استانداران خراسان رضوی در مسند استانداری ۳ سال است و با تفکر دولتی نمی توان کشور را به جلو برد و کار اقتصاد مقاومتی می تواند در کشور گره گشا باشد.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان نیز در این مراسم اظهار کرد: بدلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه بر آن شدیم تا تقاطع غیر همسطح فولاد خراسان در محور نیشابور- فیروزه با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومانی تکمیل و موجب تسهیل رفت و آمدها شویم و همچنین طرح ارتقای فناوری کوره ذوب شماره یک به منظور تغییرات و بهبودهای تکنولوژی ذوب در دنیا با اعتبار ۴٫۰۵ میلیون ریال در دستور کار قرار گرفتند.

سید حسین احمدی سلیمانی افزود: ادامه داد: ۲۰۰ واگن لبه بلند باری به منظور حمل محموله های فولاد به شبکه ریلی کشور با اعتبار ۹٫۰۸ میلیون یورو اضافه شده است همچنین کارخانه تولید اکسیژن شماره ۲ مجتمع فولاد خراسان به منظور تامین گازهای مورد نیاز کارخانه فولاد سازی با اعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفتند.

وی بیان کرد: استخر ذخیره ۱۶۰ هزار متر مکعبی پساب صنعتی و مرحله نخست مجموعه گردشگران فولاد خراسان با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان به منظور ارتقا عملکرد زیست محیطی و ارتقا مسئولیت های اجتماعی در دستور کار قرار دارد.