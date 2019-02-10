  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

استاندار خراسان رضوی:

نمی توان کشور را با تفکر دولتی جلو برد

نمی توان کشور را با تفکر دولتی جلو برد

نیشابور- استاندار خراسان رضوی گفت: نمی توان کشور را با تفکر دولتی جلو برد بلکه باید از توان بخش خصوصی با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه ۵ پروژه عمرانی مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: شرکت ها و خیرین باید قبل ازبروز آسیب ها وارد عمل شده و به رونق وتوسعه هرمنطقه کمک کنند.

وی افزود: توسعه صنایع فولادی و معدنی در شهرها ارزشمند است اما نباید باعث شود کشاورزان  به دلیل ثباتی مشاغل در این حوزه ، کارگر کارخانجات فولاد شود.باید فولاد وسایر شرکت های معدنی و توانمند درهر منطقه بتوانند به گونه ای عمل کنند که زیرساخت های لازم برای مردم روستاهای اطراف فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نباید اجازه داد روستاها تخلیه شودو در حوزه مدیریت آب  باید مردم را آموزش دهیم تا از این ثروت خدادادی و ارزشمند به درستی استفاده کنند. 

رزم حسینی با اشاره به ۱۰۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی  نیشابور گفت : هرچه در مدیریت بهینه آب هزینه شود خود  صرفه یی است و عواید و مزیت های حاصل از آن قابل توجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: در روستاها نیروی انسانی دانش آموخته و سرمایه وجود دارد و باید برای استفاده بهیه تجمیع شوند. ۳ هزار میلیارد تومان یارانه در استان به صورت سالانه توزیع می شود و ۸۸ هزار میلیار تومان سپرده های بانکی استان است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: متوسط حضور استانداران خراسان رضوی در مسند استانداری ۳ سال است و با تفکر دولتی نمی توان کشور را به جلو برد و کار اقتصاد مقاومتی می تواند در کشور گره گشا باشد.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان نیز در این مراسم اظهار کرد: بدلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه بر آن شدیم تا تقاطع غیر همسطح فولاد خراسان در محور نیشابور- فیروزه با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومانی تکمیل و موجب تسهیل رفت و آمدها شویم و همچنین طرح ارتقای فناوری کوره ذوب شماره یک به منظور تغییرات و بهبودهای تکنولوژی ذوب در دنیا با اعتبار ۴٫۰۵ میلیون ریال در دستور کار قرار گرفتند.

سید حسین احمدی سلیمانی افزود: ادامه داد: ۲۰۰ واگن لبه بلند باری به منظور حمل محموله های فولاد به شبکه ریلی کشور با اعتبار ۹٫۰۸ میلیون یورو اضافه شده است همچنین کارخانه تولید اکسیژن شماره ۲ مجتمع فولاد خراسان به منظور تامین گازهای مورد نیاز کارخانه فولاد سازی با اعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفتند.

وی بیان کرد: استخر ذخیره ۱۶۰ هزار متر مکعبی پساب صنعتی و مرحله نخست مجموعه گردشگران فولاد خراسان با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان به منظور ارتقا عملکرد زیست محیطی و ارتقا مسئولیت های اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4538754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها