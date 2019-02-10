۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در شنبه و طسوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر یکشنبه در آئین افتتاح این پروژه ها ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه آب، طرح هادی، عمران شهری و اشتغالزایی است.

وی افزود: پروژه احداث سد ریز سد سنا با اعتبار ۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که حجم سد سنا بعد از این پروژه به دو برابر افزایش رسید.

نادری بیان کرد: کارگاه بسته بندی صیفی و سبزیجات در روستای کردلان نیز با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال افتتاح و که زمینه اشتغال ۱۳ نفر فراهم شده است.

وی از افتتاح آسفالت معابر شهر شنبه با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد معابر این شهر آسفالت شده است.

فرماندار دشتی ادامه داد: پارک غدیر شهر شنبه نیز در زمینی به مساحت سه هکتار افتتاح شد که سرانه فضای سبز به ۱۵ متر مربع رسیده است.

نادری افتتاح طرح هادی روستای باغان، سنا، کشتو و بشک، تبدیل پل به آبنما و پیچ محور درویشی از دیگر پروژه ها بوده است.