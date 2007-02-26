سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به تعهدات خود عمل نمی کند

قباد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : چند ماه قبل توافقی میان مسئولان بخش اشتهارد و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران صورت گرفت تا بر اساس آن سهم هر سازمان در اراضی مورد ادعا مشخص شود اما پس از گذشت چندماه اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

وی افزود : بر اساس توافق 70 درصد از اراضی مسکونی اشتهارد در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و 30 درصد در اختیار شهرداری منطقه خواهد بود اما این توافق هنوز عملی نشده و ساکنان منطقه دچار سردرگمی شده اند.

نعمتی خاطرنشان کرد : هم اکنون بسیاری از مردم اشتهارد برای دریافت پروانه ، ساخت و ساز ، پایان کار و ... دچار مشکل شده اند و در بلاتکلیفی به سر می برند.

وی تصریح کرد : اختلافات اراضی بین سازمان یاد شده و شهرداری اشتهارد از دیرباز وجود داشته و به رغم توافقات صورت گرفته هنوز این معضل پابرجاست.

بخش 45 هزار نفری اشتهارد در 75 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کرج واقع شده است.