به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور استان همدان محدودیت‌های ترافیکی استان همدان در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اعلام شد.

سرهنگ علی فکری با اشاره به اینکه مسیرهای راهپیمایی پیش بینی شده در شهر همدان میدان حضرت امام خمینی (ره)، امام زاده عبدالله، بلوار کاشانی، بلوار خواجه رشید، میدان آرامگاه بوعلی و تجمع در میدان آرامگاه است، گفت: در صورت توقف خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای فوق از ساعت ۶ صبح روز ۲۲ بهمن تا پایان مراسم وسایل نقلیه با جرثقیل منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی این روز، گفت: از ساعت ۷ صبح روز ۲۲ بهمن تردد خودروهای شخصی از تمام خیابان های منتهی به میدان حضرت امام خمینی(ره)، میدان امام زاده عبدالله از میدان فلسطین بلوار زینبیه، میدان عین القضات بلوار علویان، خیابان باباطاهر ورودی به سمت امام زاده عبدالله، از میدان امام زاده عبدالله به سمت بلوار کاشانی و تمام مسیر بلوار کاشانی، بلوار خواجه رشید تمام مسیرهای منتهی به میدان آرامگاه بوعلی سینا، بلوار مدنی از بریدگی آخر، میدان جهاد به سمت آرامگاه بوعلی سینا، میدان جهاد خیابان بین‌النهرین به سمت آرامگاه بوعلی سینا، خیابان پاستور تقاطع اورژانس به سمت میدان آرامگاه، میدان شریعتی به سمت تقاطع خواجه رشید، خیابان شریعتی از سمت میدان امام ورودی به تقاطع خواجه رشید و همچنین تردد خودروهای حمل و نقل عمومی (تاکسی و اتوبوس شرکت واحد) از زمان تجمع و شروع راهپیمایی تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود.

رئیس پلس راهور استان همدان ادامه داد: از زمان شروع مراسم راهپیمایی تردد کلیه خودروها وموتورسیکلت‌ها از میدان فلسطین و میدان عین‌القضات به سمت امامزاده عبدالله(ع) ممنوع خواهد بود.

وی گفت: تردد در بلوار کاشانی و بلوار خواجه رشید در هر دوسمت رفت وبرگشت تا زمان عبور وتجمع راهپیمایان عزیز ممنوع است.

فکری با تاکید بر اینکه تردد از سمت میدان جهاد، خیابان پاستور تقاطع اورژانس، بلوار مدنی بریدگی آخر، خیابان بین‌النهرین به سمت میدان آرامگاه در زمان حضور وعبور راهپیمایان ممنوع است، اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی شهرستان‌های تابعه برابر سال‌های گذشته است.

وی در ادامه خواستار شد: راننگان محترم از پارک خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای راهپیمایی جدا خودداری کنند، بدیهی است در صورت پارک خودرو وموتورسیکلت پلیس راهور اقدام به جابه جایی توسط جرثقیل خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور استان همدا، افزود: به دلیل جلوگیری از بروز گره‌های ترافیکی حتی‌الامکان از وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده کنند و یا خودروهای خود را در فاصله بیشتری با محل تجمع و تردد راهپیمایان و در محل‌هایی که توقف آنها مشکلات ترافیک را ایجاد نمی‌کند، پارک کنند.

وی خاطرنشان کرد: تردد موتورسیکلت نیز همانند خودرو در بین راهپیمایان ممنوع است و در صورت عدم توجه به دستورات پلیس موتورسیکلت برابر قانون متوقف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

فکری در پایان گفت: از شهروندان می‌خواهیم با همکاری و انتخاب مسیرهای جایگزین ما را در اجرای هر چه بهتر طرح های ترافیکی یاری کنند.