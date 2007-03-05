ایجاد صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی / تاسیس موزه اسناد روحانیت

مدیر دفتر خدمات پژوهشی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تاسیس بانک اطلاعات دانشوران حوزوی دارای بیوگرافی علمی پژوهشگران حوزه علمیه به همراه معرفی مجموعه آثار و فعالیتهای پژوهشی و تشکیل کارگاههای روش شناسی مطالعات دینی برای عموم طلاب حوزه علمیه قم با تاکید بر طلاب دانش پژوه در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) و چهار (دکترا) از برنامه های این مدیریت در سال آینده خواهد بود.

حجت الاسلام سید محمد جواد حسینی کاشانی افزود: طرح تاسیس موزه اسناد روحانیت با همکاری سازمانها و نهادها، طرح تجلیل از فرزانگان حوزوی و تشکیل صندوق حمایت از روحانیون و طلاب پژوهشگران با هدف حمایت مالی از پژوهشگران و مراکز پژوهشی حوزوی و حمایت از طرحهای تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی نیز از برنامه های دیگر مدیریت خدمات پژوهشی است.

وی افزود: در سال آینده مراحل تالیف 11 شناسه در این مدیریت ادامه یافته یا آغاز خواهد شد، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی قم ، کتاب راهنمای اسناد روحانیت و حوزه علمیه، تدوین شناسه حوزه های علمیه خواهران و برادران سراسر کشور به همراه معرفی کامل فعالیتها و امکانات با معرفی 500 حوزه علمیه از فعالیتهای دیگر خواهد بود.

حسینی کاشانی گفت: تالیف کتابنامه نگارش پایان نامه نیز با هدف ایجاد وحدت رویه علمی در تالیفات پایان نامه های تخصصی از دیگر فعالیتهای این دفتر است که در سال اینده منتشر خواهد شد، تدوین شناسه آشنایی با کتابخانه های الکترونیکی به همراه راهنمای استفاده و بهره برداری، تالیف کتابنامه پژوهش، تدوین شناسه معرفی نرم افزارهای اسلامی و مراکز پژوهشی کشور از دیگر برنامه های این دفتر است .

وی گفت : تالیف شناسه پایان نامه های حوزوی شامل کلیه پایان نامه های تخصصی سطح سه (کارشناسی ارشد) و چهار (دکتری) تالیف شده در حوزه علمیه قم یا مراکز علمی و پژوهشی وابسته به آن، همچنین تالیف شناسه کتابهای تخصصی تالیف شده توسط پژوهشگران یا فارغ التحصیلان نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیر دفتر خدمات پژوهشی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت : با توجه به توسعه آموزشهای پژوهش محور در حوزه های علمیه طرح تجهیز ، تکمیل و راه اندازی کتابخانه های حوزه های علمیه برادران در سراسر کشور نیز تدوین شده که امیداویم در سال آینده مراحل اجرایی خود را آغاز کند.این برنامه های پس از تصویب در شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برای تایید نهایی و اختصاص بودجه های مناسب به شورای عالی حوزه ارسال شده که هم اکنون در حال بررسی در این شورا است.